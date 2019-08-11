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  • Vildan Atasever’le bayram alışverişi! Vildan Atasever: Geçmişte acısını çektim anne-babamın rızası olmadan…

’le bayram alışverişi! Vildan Atasever: Geçmişte acısını çektim anne-babamın rızası olmadan…

ile "Burası Türkiye'nin mozaiği, burada alışveriş yapmayı çok seviyorum" dediği Mısır Çarşısı'na gittik. Bayram şekeri ve lokum alıp sohbet ettik. Üçüncü evliliğini 'le yapmaya hazırlanan ünlü oyuncu, özel hayatında birçok ders çıkardığını söyledi:"Erkan'la Belgrad Ormanı'nda spor yaparken tanıştık. Bu yıl içinde evleneceğiz kısmetse. Anne-babalarımızın rızasını alarak bu yola girdik. Onların rızasını almadığım zaman üzüldüğüm durumlar oldu. Artık evlenmem diyordum ama büyük konuşmamak gerekiyormuş."

İLKER GEZİCİ
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Giriş Tarihi: 11.08.2019 09:39 Güncelleme Tarihi: 11.08.2019 09:48
Vildan Atasever’le bayram alışverişi! Vildan Atasever: Geçmişte acısını çektim anne-babamın rızası olmadan…

İki yıl önce umreye giden oyuncu , "Dinimizin temelinde büyüdükçe küçülme, iyi insan olma ve sahip olduklarımızın farkına varma bilinci var" diyerek ekledi: Ben de büyüyorum, deniyorum, öğreniyorum. Herkese, her şeye karşı iyi olmaya, hak yememeye çalışıyorum.

Vildan Atasever’le bayram alışverişi! Vildan Atasever: Geçmişte acısını çektim anne-babamın rızası olmadan…

Oyuncu 'le Eminönü'nde buluşup Mısır Çarşısı'nda bayram alışverişi yaptık. Atasever'in "Burası Türkiye'nin mozaiği, resmi. Ben buraya gelip alışveriş yapmayı çok seviyorum" dediği Mısır Çarşısı'nda çekim yaparken etrafımız sürekli hayranlarıyla doluydu. Atasever'in onlara karşı mütevazı yaklaşımı diğer hayranlarına da cesaret verince, bir ara etrafımız oldukça kalabalık oldu. Kazasız belasız çekimi atlattık ve civardaki bir kafeye oturduk. Ünlü oyuncu, orada da yanına gelen hiç kimseyi kırmadı.

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Vildan Atasever’le bayram alışverişi! Vildan Atasever: Geçmişte acısını çektim anne-babamın rızası olmadan…

Halkın sevgilisi olmanın ne demek olduğunu o gün orada bir kez daha anladım. 'Büyüdükçe küçülmeyi' başaranlardan biri Atasever... 17 yıllık oyunculuk kariyerinde öncelikle Zeki Demirkubuz'un 'Kader' filmi ve Hülya Avşar'la başrolü paylaştığı 'Kadın İsterse' dizisiyle hatırlanan güzel oyuncuyla; oyunculuk kariyerini, üçüncü kez dünyaevine gireceği 5 aylık nişanlısı olan ilişkisini ve umreye gidip geldikten sonra artan manevi yönünü konuştuk...

Vildan Atasever’le bayram alışverişi! Vildan Atasever: Geçmişte acısını çektim anne-babamın rızası olmadan…

Çarşıda dolaşırken sevenleriniz hep etrafımızdaydı, kimseyi kırmadınız. Herkes sizi çok seviyor...
Onların sevgisi beni çok mutlu ediyor. Sokakta yürürken tebessümle karşılaşmak, selam vermek, sohbet etmek, bana çok kalabalık bir ailenin parçasıymışım gibi hissettiriyor. Çok şükür meslek hayatımda 7 den 70'e herkesle muhabbette olmak bana nasip oldu.

İLETİŞİM ŞEKLİMİZ GÖZ GÖZE DEĞİL

Ne hissettiriyor bu ilgi size?
Oynadığım işlerdeki karakterlerle empati kurmaları önemli ve beni mutlu ediyor. Aynı zamanda büyük bir sorumluluk; çünkü biz, bizi takip eden, seven gençleri tesirimiz altına alıyoruz.

Vildan Atasever’le bayram alışverişi! Vildan Atasever: Geçmişte acısını çektim anne-babamın rızası olmadan…

Son oynadığınız 'Tek Yürek' dizisi de öyleydi.
Evet. Buz hokeyiyle ilgili gerçek bir hikayeydi ve geri dönüşümü o kadar iyiydi ki. Silivrikapı'da böyle bir tesis olduğunu öğrenen insanlar çocuklarına buz hokeyi eğitimi aldırmak istiyorlardı. Spora teşvik ediyoruz kötü alışkanlıklardan uzak dursunlar diye... Yaptığımız işin önemine bakar mısın? O yüzden her proje çok önemli.

'Kurtlar Vadisi', 'Kader', 'İki Genç Kız' ve 'Kadın İsterse' dizisi... Daha ilk işlerinizde hemen popülerliği yakalamayı başardınız.
Her dönem kendi seviyesinin ürünlerini veriyor. O dönem, sosyal medya hayatımızda bu derece yoğun değildi. Daha gerçekçi, varoluşsal sıkıntıların anlatıldığı, dönemin sorunlarıyla yüzleştiğimiz hikayelerimiz daha yoğundu. Çok şükür ben o dönemi yakalayabildim ama şimdi çılgın bir tüketim halindeyiz. Hikayelerimizin gerçekçilikten uzaklaşması, sanallaşması ürkütücü. Kültürümüzden, toplumumuzdan uzaklaşmaya başladığımızı düşünüyorum. Artık iletişim halimiz göz göze değil. İdeallerimiz de değişiyor. Tabii tüm bunlar hikayelerimize yansıyor.

Vildan Atasever’le bayram alışverişi! Vildan Atasever: Geçmişte acısını çektim anne-babamın rızası olmadan…

HAYAL ETTİĞİM İŞİ YAPIYORUM

Hayatınızın dönüm noktası neydi?
Belli bir şey söylemem çok zor. Ancak, çocukluğumda yapmayı çok istediğim mesleği yapıyor olabilmek, benim için en önemli dönüm noktasıdır. Tüm hayatım boyunda 'Büyüyünce ne olacaksın?' diye sorduklarında 'Oyuncu olacağım' dedim. Çok şükür Allah nasip etti, hayal ettiğim şeyi yapma şansım oldu.

Son yıllarda dinle, tasavvufla ilgili söylemleriniz dikkat çekiyor. Bu konular ilgi alanınıza yeni mi girdi?
Aslında ailem dolayısıyla hep içindeydim ama manevi gücünü, insana kazandırdıklarını yaşadıkça daha yoğun hissetmeye başladım. Sadece okumak, fikir sahibi olmak yeterli olmuyor bu yolculukta, uygulamaya geçtiğinizde asıl huzuruna eriyorsunuz. Ve temelinde iyi insan olma mücadelesi var, teşekkür etmenin ve sahip olduklarımızın değerine varmanın bilinci yatıyor.

Vildan Atasever’le bayram alışverişi! Vildan Atasever: Geçmişte acısını çektim anne-babamın rızası olmadan…

Bu farkındalık nasıl oluştu?
Yaşadıkça, tecrübe ettikçe fark etmeye başladım ama ne kadar farkındayım ve ne kadar farkında yaşıyorum bilmiyorum. Ben iyi insan olmaya çalışıyorum.

İyi biri olduğunuzu düşünüyor musunuz?
Olmaya çalışıyorum. İnançlarımız var. İnançlı olan insanın kendini övmesi doğru değil. Büyüdükçe küçüleceksin; bizim dinimiz bunu emrediyor. Kimsenin hakkını yememeye çalışıyorum. Büyüyorum, deniyorum, öğreniyorum... Herkese, her şeye karşı iyi olmaya çalışıyorum.

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