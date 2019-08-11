Vildan Atasever’le bayram alışverişi! Vildan Atasever: Geçmişte acısını çektim anne-babamın rızası olmadan…

Çarşıda dolaşırken sevenleriniz hep etrafımızdaydı, kimseyi kırmadınız. Herkes sizi çok seviyor...

Onların sevgisi beni çok mutlu ediyor. Sokakta yürürken tebessümle karşılaşmak, selam vermek, sohbet etmek, bana çok kalabalık bir ailenin parçasıymışım gibi hissettiriyor. Çok şükür meslek hayatımda 7 den 70'e herkesle muhabbette olmak bana nasip oldu.

İLETİŞİM ŞEKLİMİZ GÖZ GÖZE DEĞİL



Ne hissettiriyor bu ilgi size?

Oynadığım işlerdeki karakterlerle empati kurmaları önemli ve beni mutlu ediyor. Aynı zamanda büyük bir sorumluluk; çünkü biz, bizi takip eden, seven gençleri tesirimiz altına alıyoruz.