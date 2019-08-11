Vildan Atasever’le bayram alışverişi! Vildan Atasever: Geçmişte acısını çektim anne-babamın rızası olmadan…

Vildan Atasever ile "Burası Türkiye'nin mozaiği, burada alışveriş yapmayı çok seviyorum" dediği Mısır Çarşısı'na gittik. Bayram şekeri ve lokum alıp sohbet ettik. Üçüncü evliliğini Erkan Akdemir'le yapmaya hazırlanan ünlü oyuncu, özel hayatında birçok ders çıkardığını söyledi:"Erkan'la Belgrad Ormanı'nda spor yaparken tanıştık. Bu yıl içinde evleneceğiz kısmetse. Anne-babalarımızın rızasını alarak bu yola girdik. Onların rızasını almadığım zaman üzüldüğüm durumlar oldu. Artık evlenmem diyordum ama büyük konuşmamak gerekiyormuş."