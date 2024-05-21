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Haberler Galeri Volkan Demirel ile Zeynep Demirel’in 13 yıllık evliliği bitiyor mu? Volkan Demirel’den boşanma açıklaması geldi!
Giriş Tarihi: 21.05.2024 06:40 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 06:40

Volkan Demirel ile Zeynep Demirel’in 13 yıllık evliliği bitiyor mu? Volkan Demirel’den boşanma açıklaması geldi!

Atakaş Hatayspor ile yollarını ayıran Volkan Demirel ile 13 yıllık eşi Zeynep Demirel boşanıyor mu? Volkan Demirel'in, 13 yıllık evliliğinin bitmek üzere olduğunu ve eşi Zeynep Demirel'in boşanma davası açtığını yazmıştım. Haberim üzerine Volkan aradı… İşte Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Volkan Demirel ile Zeynep Demirel arasında neler olduğunu yazdı…

BÜLENT CANKURT
Volkan Demirel ile Zeynep Demirel’in 13 yıllık evliliği bitiyor mu? Volkan Demirel’den boşanma açıklaması geldi!

"SORUN YAŞIYORUZ AMA ÇÖZECEĞİZ"

Dün, Volkan Demirel'in, 13 yıllık evliliğinin bitmek üzere olduğunu ve eşi Zeynep Demirel'in boşanma davası açtığını yazmıştım. Haberim üzerine Volkan aradı. Evliliklerinde sorun yaşadıklarını söyleyen Volkan, "Her evlilikte olduğu gibi biz de sorun yaşıyoruz. Sorunlarımızı aşmaya çalışıyoruz, inşallah evliliğimizi kurtaracağız" dedi.

Volkan Demirel ile Zeynep Demirel’in 13 yıllık evliliği bitiyor mu? Volkan Demirel’den boşanma açıklaması geldi!

Bunu duyduğuma çok sevindim çünkü biten her evlilik beni çok üzer, hele ortada çocuk varsa…

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Volkan Demirel ile Zeynep Demirel’in 13 yıllık evliliği bitiyor mu? Volkan Demirel’den boşanma açıklaması geldi!

Bu arada aslında daha önce sorun yaşamaya başladıkları ama Hatay'da depremi yaşadıktan sonra yaralarını sarmaya çalıştıkları fakat son aylarda bu sorunların nüksettiği de kulağıma geldi. Benim anladığım kadarıyla -Volkan'ın da çabalarıyla- evliliklerini kurtaracaklar. En doğrusunu yaparlar…

Volkan Demirel ile Zeynep Demirel’in 13 yıllık evliliği bitiyor mu? Volkan Demirel’den boşanma açıklaması geldi!

Zeynep Demirel ile Volkan Demirel'den üzücü haber geldi. Volkan Demirel ile 13 yıldır aynı yastığa baş koyduğu Zeynep Demirel boşanıyor.

Volkan Demirel ile Zeynep Demirel’in 13 yıllık evliliği bitiyor mu? Volkan Demirel’den boşanma açıklaması geldi!

Ardı ardına gelen mutsuz evlilik ve boşanma haberleri maalesef hız kesmeden devam ediyor! Ancak son öğrendiğim resmen dudak uçuklatacak cinsten!

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