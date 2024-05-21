Volkan Demirel ile Zeynep Demirel’in 13 yıllık evliliği bitiyor mu? Volkan Demirel’den boşanma açıklaması geldi!

Bu arada aslında daha önce sorun yaşamaya başladıkları ama Hatay'da depremi yaşadıktan sonra yaralarını sarmaya çalıştıkları fakat son aylarda bu sorunların nüksettiği de kulağıma geldi. Benim anladığım kadarıyla -Volkan'ın da çabalarıyla- evliliklerini kurtaracaklar. En doğrusunu yaparlar…