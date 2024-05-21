Giriş Tarihi: 21.05.2024 06:40
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
06:40
Volkan Demirel ile Zeynep Demirel’in 13 yıllık evliliği bitiyor mu? Volkan Demirel’den boşanma açıklaması geldi!
Atakaş Hatayspor ile yollarını ayıran Volkan Demirel ile 13 yıllık eşi Zeynep Demirel boşanıyor mu? Volkan Demirel'in, 13 yıllık evliliğinin bitmek üzere olduğunu ve eşi Zeynep Demirel'in boşanma davası açtığını yazmıştım. Haberim üzerine Volkan aradı… İşte Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Volkan Demirel ile Zeynep Demirel arasında neler olduğunu yazdı…