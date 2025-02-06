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Haberler Galeri Wanda Nara çıtır aşkı L-gante ile evde sarmaş dolaş... Yorumlar havada uçuştu!
Giriş Tarihi: 06.02.2025 14:46 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 14:50

Wanda Nara çıtır aşkı L-gante ile evde sarmaş dolaş... Yorumlar havada uçuştu!

2 çocuğunun babası Mauro Icardi ile 10 yıllık ilişkisini sonlandıran Wanda Nara gönlünü Arjantinli rapçi L-gante'ye kaptırmıştı. Bir ayrıl bir barış ilişkisiyle gündemden düşmeyen Nara, son olarak sosyal medya hesabında paylaştığı resimler ile dikkat çekti. Çıtır aşkıyla gününü gün eden Wanda Nara, sevgilisiyle evde sarmaş dolaş pozlar verdi. İşte o çok konuşulacak kareler!

Wanda Nara çıtır aşkı L-gante ile evde sarmaş dolaş... Yorumlar havada uçuştu!

Galatasaray'a transfer olduktan sonra özel hayatıyla dillerden düşmeyen Mauro Icardi ve Wanda Nara, 10 yıllık ilişkilerinden sonra olaylı bir şekilde ayrılık kararı almıştı.

Wanda Nara çıtır aşkı L-gante ile evde sarmaş dolaş... Yorumlar havada uçuştu!

Wanda Nara, çok geçmeden kısa süre sonra kalbini genç rapçi L-Gante'ye kaptırmıştı. İlişkilerini sosyal medyadan duyuran taze çift, tüm dikkatleri üzerlerine çekimişlerdi.

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Wanda Nara çıtır aşkı L-gante ile evde sarmaş dolaş... Yorumlar havada uçuştu!

Arjantinli güzel zaman zaman kendinden yaşça küçük biriyle ilişki yaşadığı için eleştirilerin odağı olsada, tüm yorumlarına kulağını kapatıp dolu dizgin aşkını yaşamaya devam etmişti.

Wanda Nara çıtır aşkı L-gante ile evde sarmaş dolaş... Yorumlar havada uçuştu!

Nara, son olarak kendisinden 13 yaş küçük sevgilisiyle yeni aşk kareleri paylaştı.

Wanda Nara çıtır aşkı L-gante ile evde sarmaş dolaş... Yorumlar havada uçuştu!

EVDE SARMAŞ DOLAŞ!

Çifte kumruların pozları Instagram'da gündem olurken gelen yorumlarda bir o kadar ilgi çekiciydi.

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