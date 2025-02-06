Giriş Tarihi: 06.02.2025 14:46
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025
14:50
Wanda Nara çıtır aşkı L-gante ile evde sarmaş dolaş... Yorumlar havada uçuştu!
2 çocuğunun babası Mauro Icardi ile 10 yıllık ilişkisini sonlandıran Wanda Nara gönlünü Arjantinli rapçi L-gante'ye kaptırmıştı. Bir ayrıl bir barış ilişkisiyle gündemden düşmeyen Nara, son olarak sosyal medya hesabında paylaştığı resimler ile dikkat çekti. Çıtır aşkıyla gününü gün eden Wanda Nara, sevgilisiyle evde sarmaş dolaş pozlar verdi. İşte o çok konuşulacak kareler!