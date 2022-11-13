Wanda Nara’nın mutluluk operasyonu! Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi oyuncu Devrim Özkan’la aşk mı yaşıyor?

Galatasaray'ın dünyaca ünlü futbolcusu Mauro Icardi'nin adı bir süredir oyuncu Devrim Özkan ile anılıyordu. Hatta İngiltere'nin popüler gazetesi The Sun da bu haberlere yer verdi. Bunları duyan Icardi'nin eşi Wanda Nara, hemen İstanbul'a geldi. Eşiyle maç izlemek için stada giden Nara, ayrılık iddialarının asılsız olduğunu dosta düşmana kanıtladı. Bu süreçte eşinin yanından ayrılmayan Nara, İstanbul'a aşık olduğunu belirtip Türk yemeklerini de çok sevdiğini söyledi. Icardi ile Devrim Özkan, çektirdikleri bir fotoğrafta el ele tutuşurken görülünce aralarında aşk dedikoduları çıkmıştı. NELER YAŞANDI? Galatasaray 'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile eşi ve menajeri Wanda Nara geçtiğimiz ay ayrıldıklarını duyurmuştu. 'BENİM İÇİN ACI VERİCİ' DEMİŞTİ Wanda Nara, kişisel Instagram hesabından konuyla ilgili bir açıklama yayınlamıştı. Wanda Nara ayrılığı şu sözlerle açıklamıştı; 'Bu anı yaşamak benim için acı verici. Ancak yaşananlar ve medya spekülasyonları göze alındığında bunun benden duyulmasını tercih ederim. Bu ayrılık hakkında herhangi bir ayrıntı vermeyeceğim. Lütfen, sadece benim için değil çocuklarımız için de anlayış rica ediyorum' BARIŞMAK İÇİN WANDA'NIN OTELİNE GİTTİ AMA… GÜVENLİKLER, ICARDI'Yİ OTELE SOKMADI Wanda ile barışmak için Buenos Aires'e giden Icardi hiç beklemediği bir durumla karşı karşıya kaldı. Wanda'nın kaldığı otele giden yıldız futbolcu güvenlikler tarafından içeri alınmadı. Gossipeame'nin paylaştığı görüntülerde Icardi'nin otelin önüne geldiği fakat kendisini içeriye almayan güvenlik görevlileriyle tartıştığı görülüyor. Wanda Nara şu açıklamalarda bulundu; 'Mauro Icardi ile ayrılığım beni çok acıttı. Sonsuza dek aşka inanan bir insanım. eçtiğim adamın yanında yaşlanmaya inanıyorum ama bazen hayat sizi şaşırtıyor ve biz ilerlemeliyiz. Daima mutluluğu aramalı ve çocuklara hayatta ne olursa olsun her zaman mutluluğu araması gerektiğini göstermeliyiz.' CHINA SUAREZ İLE İHANET İDDİALARI Mauro Icardi'nin China Suarez ile yasak aşk yaşadığı iddiaları hakkında da konuşan Wanda Nara, 'Onun hakkında her şeyi biliyordum. Onun ne telefonunu kurcaladım ne de bunu konu hakkında bir arayışa girdim. Ama bu durumun farkındaydım. Oturduk Icardi bana 'Size bu durumu anlatmak istiyorum' dedi. Icardi, canınızı acıtsa da size doğruları söyleyen biri. Bu yüzden onunla hemen hemen her zaman tartışırım, çünkü o size doğruyu söyleyen biri, canını acıtsa da. Bana birini gördüğünü söyledi. China Suarez'den bahsediyorum' İNGİLTERE'DEN DEVRMİ ÖZKAN İDDİASI İngiltere'den The Sun, Wanda Nara'nın İtalyan televizyonuna yaptığı açıklamaları haberleştirdi. The Sun haberin ayrıntısında Mauro Icardi'nin Türk oyuncu Devrim Özkan ile birlikte olduğu iddiasında bulundu. Haberde '29 yaşındaki Icardi'nin şimdi de Türk oyuncu Devrim Özkan ile birlikte olduğu konuşuluyor. Arjantinli, Devrim Özkan ile el ele görüntülendi.' ifadeleri yer aldı.