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Haberler Galeri Wanda Nara’nın mutluluk operasyonu! Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi oyuncu Devrim Özkan’la aşk mı yaşıyor?
Giriş Tarihi: 13.11.2022 06:31 Güncelleme Tarihi: 13.11.2022 06:34

Wanda Nara’nın mutluluk operasyonu! Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi oyuncu Devrim Özkan’la aşk mı yaşıyor?

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin Türk bir oyuncuyla aşk yaşadığı söylentileri yayıldı. Icardi'nin eşi Wanda Nara, Londra'dayken dedikoduları duydu ve mutlu yuvası bozulmasın diye soluğu İstanbul'da aldı

İLKER GEZİCİ
Wanda Nara’nın mutluluk operasyonu! Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi oyuncu Devrim Özkan’la aşk mı yaşıyor?

Galatasaray'ın dünyaca ünlü futbolcusu Mauro Icardi'nin adı bir süredir oyuncu Devrim Özkan ile anılıyordu. Hatta İngiltere'nin popüler gazetesi The Sun da bu haberlere yer verdi.

Wanda Nara’nın mutluluk operasyonu! Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi oyuncu Devrim Özkan’la aşk mı yaşıyor?

Bunları duyan Icardi'nin eşi Wanda Nara, hemen İstanbul'a geldi. Eşiyle maç izlemek için stada giden Nara, ayrılık iddialarının asılsız olduğunu dosta düşmana kanıtladı.

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Wanda Nara’nın mutluluk operasyonu! Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi oyuncu Devrim Özkan’la aşk mı yaşıyor?

Bu süreçte eşinin yanından ayrılmayan Nara, İstanbul'a aşık olduğunu belirtip Türk yemeklerini de çok sevdiğini söyledi.

Wanda Nara’nın mutluluk operasyonu! Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi oyuncu Devrim Özkan’la aşk mı yaşıyor?

Icardi ile Devrim Özkan, çektirdikleri bir fotoğrafta el ele tutuşurken görülünce aralarında aşk dedikoduları çıkmıştı.

Wanda Nara’nın mutluluk operasyonu! Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi oyuncu Devrim Özkan’la aşk mı yaşıyor?

NELER YAŞANDI?

Galatasaray 'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile eşi ve menajeri Wanda Nara geçtiğimiz ay ayrıldıklarını duyurmuştu.

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