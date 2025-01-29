Wanda Nara’ya öyle bir gol attı ki! China Suarez’le aşk yaşayan Mauro Icardi aileye girdi!

Giriş Tarihi: 29.01.2025 12:38
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
12:38
Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mauro Icardi, Wanda Nara'yla çalkantılı evliliğiyle magazin gündeminde sık sık yer aldı. Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın 10 yıllık evliliklerinde Nara'nın ünlü futbolcuyu rapçi L-Gante ile aldatmasıyla boşanma süreci de başladı. Ortaya çıkan ihanet mesajları, fotoğraflarının yanı sıra Icardi'nin yeni sevgilisini duyurması taşları yerinden oynattı. Geçtiğimiz gün ise Icardi ve Suarez'in aileleri tanıştı. İşte yeni gelişmenin tüm detayları!