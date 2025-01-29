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Haberler Galeri Wanda Nara’ya öyle bir gol attı ki! China Suarez’le aşk yaşayan Mauro Icardi aileye girdi!
Giriş Tarihi: 29.01.2025 12:38 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 12:38

Wanda Nara’ya öyle bir gol attı ki! China Suarez’le aşk yaşayan Mauro Icardi aileye girdi!

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mauro Icardi, Wanda Nara'yla çalkantılı evliliğiyle magazin gündeminde sık sık yer aldı. Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın 10 yıllık evliliklerinde Nara'nın ünlü futbolcuyu rapçi L-Gante ile aldatmasıyla boşanma süreci de başladı. Ortaya çıkan ihanet mesajları, fotoğraflarının yanı sıra Icardi'nin yeni sevgilisini duyurması taşları yerinden oynattı. Geçtiğimiz gün ise Icardi ve Suarez'in aileleri tanıştı. İşte yeni gelişmenin tüm detayları!

Wanda Nara’ya öyle bir gol attı ki! China Suarez’le aşk yaşayan Mauro Icardi aileye girdi!

Galatasaray'ın sevilen golcüsü Mauro Icardi, 10 yıllık Wanda Nara'yla evliliğini sonlandırdı ve çift ihanet iddialarının gölgesinde kendi yollarına gitti. Boşanma sürecinin devam ettiği bu dönemde Wanda Nara L-Gante ile barıştı, Icardi ise yeni sevgilisi China Suarez ile ilişkisini duyurdu. Ünlü futbolcu, sevgilisiyle birlikteliğini bir adım ileriye taşıyor.

Wanda Nara’ya öyle bir gol attı ki! China Suarez’le aşk yaşayan Mauro Icardi aileye girdi!

İHANET İDDİALARIYLA SIK SIK GÜNDEMDE YER ALDI

Ünlü futbolcu Mauro Icardi, Wanda Nara'nın ihanet skandalıyla magazin gündeminde sık sık yer aldı.

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Wanda Nara’ya öyle bir gol attı ki! China Suarez’le aşk yaşayan Mauro Icardi aileye girdi!

İDDİALAR MAGAZİN GÜNDEMİNİ SIK SIK MEŞGUL ETTİ

Wanda Nara'nın L-Gante ile barışması, Icardi'nin de China Suarez ile aşkını ilan etmesiyle çeşitli iddialar ortaya atıldı.

Wanda Nara’ya öyle bir gol attı ki! China Suarez’le aşk yaşayan Mauro Icardi aileye girdi!

YENİ SEVGİLİSİYLE MUTLULUK POZLARI: KISKANDIRMAYA MI ÇALIŞIYOR?

İddialar arasında; 'Icardi Wanda Nara'yı kıskandırmak istiyor, Wanda Nara'yla barışacak' da yer almıştı. Ancak iddialar şimdilik gerçekleşmedi ve Icardi, sevgilisiyle her fırsatta mutluluk pozları veriyor.

Wanda Nara’ya öyle bir gol attı ki! China Suarez’le aşk yaşayan Mauro Icardi aileye girdi!

YENİ PAYLAŞIM!

Aşk pozları veren ünlü futbolcu, sevgilisiyle tatile gitti ve paylaşımlarına yenisini ekledi.

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