Wanda Nara’ya öyle bir gol attı ki! China Suarez’le aşk yaşayan Mauro Icardi aileye girdi!

Galatasaray'ın sevilen golcüsü Mauro Icardi, 10 yıllık Wanda Nara'yla evliliğini sonlandırdı ve çift ihanet iddialarının gölgesinde kendi yollarına gitti. Boşanma sürecinin devam ettiği bu dönemde Wanda Nara L-Gante ile barıştı, Icardi ise yeni sevgilisi China Suarez ile ilişkisini duyurdu. Ünlü futbolcu, sevgilisiyle birlikteliğini bir adım ileriye taşıyor.