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: Ayrılık soruları canını sıktı

Giriş Tarihi: 16.03.2018 14:15 Güncelleme Tarihi: 16.03.2018 14:16
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: Ayrılık soruları canını sıktı
Wilma Elles: Ayrılık soruları canını sıktı

GÖKHAN GÖKDUMAN

Önceki gece Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen bir ödül töreninin sunuculuğunu üstlenen , yeni projelerle yakında ekrana döneceğinin sinyalini verdi.

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: Ayrılık soruları canını sıktı
Wilma Elles: Ayrılık soruları canını sıktı

Elles, Zeytin Dalı Operasyonu'nda hayatını kaybeden askerlerimize çok üzüldüğünü belirterek "Allah hepsine rahmet eylesin, inşallah güzel günlerimiz olacak" dedi.

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: Ayrılık soruları canını sıktı
Wilma Elles: Ayrılık soruları canını sıktı

Kerem Göğüş'le boşanacakları hakkındaki soruları duyunca morali bozulan Elles, şöyle konuştu: "Arkadaşlar öyle bir şey yok, nereden çıktı?

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: Ayrılık soruları canını sıktı
Wilma Elles: Ayrılık soruları canını sıktı

Buraya eşim ve çocuklarımla geldim. Hatta bu mekan bizim için ayrı bir yere sahip; biz Kerem'le burada tanıştık."

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: Ayrılık soruları canını sıktı
Wilma Elles: Ayrılık soruları canını sıktı
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: Ayrılık soruları canını sıktı
Wilma Elles: Ayrılık soruları canını sıktı
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: Ayrılık soruları canını sıktı
Wilma Elles: Ayrılık soruları canını sıktı
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