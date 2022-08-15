Giriş Tarihi: 15.08.2022 14:25 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 14:49

Yağmur Atacan ile Pınar Altuğ evlilik teklifi yıl dönümünü kutladı! “Karım olur musun?” diye soralı 15 yıl oldu

"Çocuklar Duymasın" dizisinde canlandırdığı 'Meltem' karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ediyor. Eşi Yağmur Atacan ile aralarındaki yaş farkı nedeniyle zaman zaman konuşulan çift, magazin camiasında parmakla gösteriliyor. Su adını verdikleri bir kızı olan Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan, mutlu aile pozlarıyla adeta içleri ısıtıyor. Ünlü çift, son olarak evlilik teklifi yıl dönümünü kutladı. İşte Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın romantik paylaşımı...