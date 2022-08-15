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Haberler Galeri Yağmur Atacan ile Pınar Altuğ evlilik teklifi yıl dönümünü kutladı! “Karım olur musun?” diye soralı 15 yıl oldu
Giriş Tarihi: 15.08.2022 14:25 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 14:49

Yağmur Atacan ile Pınar Altuğ evlilik teklifi yıl dönümünü kutladı! “Karım olur musun?” diye soralı 15 yıl oldu

"Çocuklar Duymasın" dizisinde canlandırdığı 'Meltem' karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ediyor. Eşi Yağmur Atacan ile aralarındaki yaş farkı nedeniyle zaman zaman konuşulan çift, magazin camiasında parmakla gösteriliyor. Su adını verdikleri bir kızı olan Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan, mutlu aile pozlarıyla adeta içleri ısıtıyor. Ünlü çift, son olarak evlilik teklifi yıl dönümünü kutladı. İşte Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın romantik paylaşımı...

Yağmur Atacan ile Pınar Altuğ evlilik teklifi yıl dönümünü kutladı! “Karım olur musun?” diye soralı 15 yıl oldu

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, 2008 yılında hayatlarını birleştirdi. Aralarındaki 9 yaş farkına aldırış etmeden ilişkilerini sürdüren ve bu mutlu evliliklerinden bir de Su adında kızları olan çift, her fırsatta birbirlerine olan aşklarını dile getiriyor.

Yağmur Atacan ile Pınar Altuğ evlilik teklifi yıl dönümünü kutladı! “Karım olur musun?” diye soralı 15 yıl oldu

Sosyal medyayı sık kullanan Pınar Altuğ'a artık Instagram'a katılan eşi Yağmur Atacan da eşlik ediyor. Yağmur Atacan yaptığı yeni paylaşımla hayranlarının ilgisini çekti. Ünlü çiftin aşk pozu sosyal medyaya damga vurmuştu.

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Yağmur Atacan ile Pınar Altuğ evlilik teklifi yıl dönümünü kutladı! “Karım olur musun?” diye soralı 15 yıl oldu

Sık sık eşiyle eğlenceli paylaşımlarda bulunan Atacan, 'fiziğiyle yıllara meydan okuyor' haberlerle ilgili ilk kez yorum yapmıştı. Pınar Altuğ'un bikinili fotoğrafını yayınlayan Atacan, sosyal medyada haberlere öyle bir cevap verdi ki adeta sosyal medyaya damga vurmmuştu.

Yağmur Atacan ile Pınar Altuğ evlilik teklifi yıl dönümünü kutladı! “Karım olur musun?” diye soralı 15 yıl oldu

Sağlıklı ve fit görüntüsüyle formunu koruyan 47 yaşındaki Pınar Altuğ, geçtiğimiz gün bikinili görüntülendi ve 'yıllara meydan okuyor' şeklinde haber yapıldı. Eşiyle ilgili yorumlara sessiz kalamayan Atacan ise romantik bir paylaşım yaptı.

Yağmur Atacan ile Pınar Altuğ evlilik teklifi yıl dönümünü kutladı! “Karım olur musun?” diye soralı 15 yıl oldu

"DAHA FAZLA DİRENEMİYORUM"

Haberi Instagram'da paylaşan Atacan, "Her sene 'yıllara meydan okuyor.' Hangi yıllar bu yıllar, daha fazla direnemiyorum ben yaşlanacağım" ifadelerini kullanmıştı.

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