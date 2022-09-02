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Haberler Galeri Yağmur Atacan'dan Pınar Altuğ'a: Bir yaş daha gençleşti bugün
Giriş Tarihi: 02.09.2022 12:57 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022 13:06

Yağmur Atacan'dan Pınar Altuğ'a: Bir yaş daha gençleşti bugün

"Çocuklar Duymasın" dizisinde canlandırdığı 'Meltem' karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ediyor. Eşi Yağmur Atacan ile aralarındaki yaş farkı nedeniyle zaman zaman konuşulan çift, magazin camiasında parmakla gösteriliyor. Su adını verdikleri bir kızı olan Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan, mutlu aile pozlarıyla adeta içleri ısıtıyor. Ünlü çiftten Yağmur Atacan son olarak Instragram hesabından eşi Pınar Altuğ'un doğum gününü kutladı. İşte detaylar...

Yağmur Atacan’dan Pınar Altuğ’a: Bir yaş daha gençleşti bugün

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, 2008 yılında hayatlarını birleştirdi. Aralarındaki 9 yaş farkına aldırış etmeden ilişkilerini sürdüren ve bu mutlu evliliklerinden bir de Su adında kızları olan çift, her fırsatta birbirlerine olan aşklarını dile getiriyor.

Yağmur Atacan’dan Pınar Altuğ’a: Bir yaş daha gençleşti bugün

Sosyal medyayı sık kullanan Pınar Altuğ'a artık Instagram'a katılan eşi Yağmur Atacan da eşlik ediyor. Yağmur Atacan yaptığı yeni paylaşımla eşi Pınar Altuğ'un doğum gününü kutladı.

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Yağmur Atacan’dan Pınar Altuğ’a: Bir yaş daha gençleşti bugün

Pınar Altuğ'un fotoğrafını paylaşan Yağmur Atacan bir de şu notu düştü:

Yağmur Atacan’dan Pınar Altuğ’a: Bir yaş daha gençleşti bugün

"Bir yaş daha gençleşti bugün.. Pınar'ım"

"Güzel sevgilim, yaşgünü kutlamalarını sever; en çok da sevilmeyi sever ☺️ Sevgi dolu ailemizin Kraliçesi, yeni yaşında yine dolu dolu, kızım ve ben güzel bir yaş alman için elimizden geleni yapıcaz😎 Bir yaş daha gençleşti bugün.. Pınar'ım "

Yağmur Atacan’dan Pınar Altuğ’a: Bir yaş daha gençleşti bugün

Öte yandan sık sık eşiyle eğlenceli paylaşımlarda bulunan Yağmur Atacan, 'fiziğiyle yıllara meydan okuyor' haberlerle ilgili ilk kez yorum yapmıştı. Pınar Altuğ'un bikinili fotoğrafını yayınlayan Atacan, sosyal medyada haberlere öyle bir cevap verdi ki adeta sosyal medyaya damga vurmmuştu.

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