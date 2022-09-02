Yağmur Atacan’dan Pınar Altuğ’a: Bir yaş daha gençleşti bugün

"Bir yaş daha gençleşti bugün.. Pınar'ım"

"Güzel sevgilim, yaşgünü kutlamalarını sever; en çok da sevilmeyi sever ☺️ Sevgi dolu ailemizin Kraliçesi, yeni yaşında yine dolu dolu, kızım ve ben güzel bir yaş alman için elimizden geleni yapıcaz😎 Bir yaş daha gençleşti bugün.. Pınar'ım "