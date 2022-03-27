Giriş Tarihi: 27.03.2022 17:28

"Yakışıklı olacağı küçüklükten belliymiş" Kaan Urgancıoğlu'nun çocukluğunu gören söylemeden edemedi!

Sosyal medyada ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları oldukça fazla ilgi görüyor. Son olarak Yargı dizisinde Savcı Ilgaz karakteri ile adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Kaan Urgancıoğlu'nun çocukluk fotoğrafı sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Aşk 101 ve Yargı dizilerinde partneri Pınar Deniz ile büyük bir uyum tutturan ve başarılı oyunculuğu ile övgüleri toplayan Kaan Urgancıoğlu özel hayatı ile de merak edildi. Sosyal medyada 2.3 milyon kişinin takip ettiği yakışıklı oyuncunun çocukluk yıllarında da star ışığı olduğu ortaya çıktı. Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun çocukluğu büyük ilgi görürken sevilen oyuncuya "Gülüşü hiç değişmemiş" yorumları yapılıyor. İşte ünlülerin çocukluk halleri...