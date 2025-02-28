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Haberler Galeri Yakışıklı oyuncu Barış Arduç kızı Jan Asya’yla ilk kez paylaşım yaptı! İşte minik kızının birbirinden sevimli halleri!
Giriş Tarihi: 28.02.2025 23:48 Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 23:48

Yakışıklı oyuncu Barış Arduç kızı Jan Asya’yla ilk kez paylaşım yaptı! İşte minik kızının birbirinden sevimli halleri!

İki ünlü oyuncu Barış Arduç ve Gupse Özay, 2020 yılında evlendi. Barış Arduç ve bu mutlu evliliklerini Jan Asya adındaki ilk çocuklarıyla taçlandırdı. Ünlü çift, kızının yüzünü göstermekten kaçınsa da artık çekinmiyorlar. Barış Arduç, bugün kızı Jan Asya'yla ilk kez paylaşım yaptı. İşte oyuncunun paylaştığı birbirinden eğlenceli fotoğraflar!

Yakışıklı oyuncu Barış Arduç kızı Jan Asya’yla ilk kez paylaşım yaptı! İşte minik kızının birbirinden sevimli halleri!

"Deliha" adlı filmin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gupse Özay ile Barış Arduç, birlikteliklerini 2020 yılında evlilikle taçlandırmıştı.

Yakışıklı oyuncu Barış Arduç kızı Jan Asya’yla ilk kez paylaşım yaptı! İşte minik kızının birbirinden sevimli halleri!

Ünlü çift, Eylül 2022'de kızları Jan Asya'yı kucaklarına alarak ilk kez anne- baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

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Yakışıklı oyuncu Barış Arduç kızı Jan Asya’yla ilk kez paylaşım yaptı! İşte minik kızının birbirinden sevimli halleri!

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikiliden Arduç, son olarak çöl pozlarıyla adından söz ettirdi.

Yakışıklı oyuncu Barış Arduç kızı Jan Asya’yla ilk kez paylaşım yaptı! İşte minik kızının birbirinden sevimli halleri!

Yakışıklı oyuncu 7 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yeni karelerini paylaştı.

Yakışıklı oyuncu Barış Arduç kızı Jan Asya’yla ilk kez paylaşım yaptı! İşte minik kızının birbirinden sevimli halleri!

Arduç'a "Her şey mi yakışır", "Muazzam bir karizması var", "Çölde bile cool" yorumları geldi.

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