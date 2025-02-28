Giriş Tarihi: 28.02.2025 23:48
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025
23:48
Yakışıklı oyuncu Barış Arduç kızı Jan Asya’yla ilk kez paylaşım yaptı! İşte minik kızının birbirinden sevimli halleri!
İki ünlü oyuncu Barış Arduç ve Gupse Özay, 2020 yılında evlendi. Barış Arduç ve bu mutlu evliliklerini Jan Asya adındaki ilk çocuklarıyla taçlandırdı. Ünlü çift, kızının yüzünü göstermekten kaçınsa da artık çekinmiyorlar. Barış Arduç, bugün kızı Jan Asya'yla ilk kez paylaşım yaptı. İşte oyuncunun paylaştığı birbirinden eğlenceli fotoğraflar!