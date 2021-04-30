HaberlerGaleriYakışıklı oyuncu Burak Özçivit karizmasını konuşturdu! Burak Özçivit'in araba pozlarına ilk yorum 'Dündar Bey'den geldi...
Giriş Tarihi: 30.04.2021 10:40Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 10:47
Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit karizmasını konuşturdu! Burak Özçivit'in araba pozlarına ilk yorum 'Dündar Bey'den geldi...
ATV'nin sevilen dizilerinden 'Kuruluş Osman'ın yıldızı ünlü oyuncu Burak Özçivit araba içinde verdiği pozlarla sosyal medyada ilgi odağı oldu. Kuruluş Osman yıldız kadrosu ile reytingleri alt üst etmeye devam ediyor. Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit hayat verdiği Osman Bey karakteri ile gönülleri kısa sürede fethetti. Kendisi gibi oyuncu Fahriye Evcen ile evli olan Burak Özçivit oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ile de dikkat çekiyor. Son olarak araba içinde verdiği pozları ile karizmasını konuşturan Burak Özçivit'e ilk yorum rol arkadaşı 'Dündar Bey' Ragıp Savaş'tan geldi. İşte Burak Özçivit'in beğeni yağmuruna tutulan pozları...