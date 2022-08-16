Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ve oğlu Karan’ın dondurma keyfi! Eğlenceli pozları ilgi odağı oldu

'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan, 2017 yılında da görkemli bir düğün yapan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen; 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına almıştı. Ünlü çift şimdilerde ikinci çocuk heyacanı yaşıyor. 23 Haziran'da müjdeli haberi alanBurak Özçivit ile Fahriye Evcen, bebeklerine kavuşmak için sabırsızlanıyor.