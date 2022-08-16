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Haberler Galeri Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ve oğlu Karan'ın dondurma keyfi! Eğlenceli pozları ilgi odağı oldu
Giriş Tarihi: 16.08.2022 14:46 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022 14:53

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ve oğlu Karan'ın dondurma keyfi! Eğlenceli pozları ilgi odağı oldu

2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının gözde isimleri arasında yer alıyor. Evliliklerini Karan adını verdikleri oğullarıyla taçlandıran Özçivit ailesi, şimdilerde ikinci çocuk heyecanı yaşıyor. Burak Özçivit son olarak oğlu Karan ile dondurma yerken poz verdi. Özçivit'in baba oğul karesine ise sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ve oğlu Karan’ın dondurma keyfi! Eğlenceli pozları ilgi odağı oldu

'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan, 2017 yılında da görkemli bir düğün yapan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen; 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına almıştı. Ünlü çift şimdilerde ikinci çocuk heyacanı yaşıyor. 23 Haziran'da müjdeli haberi alanBurak Özçivit ile Fahriye Evcen, bebeklerine kavuşmak için sabırsızlanıyor.

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ve oğlu Karan’ın dondurma keyfi! Eğlenceli pozları ilgi odağı oldu

Özçivit geçen günlerde oğlu Karan ile "Aslanımla ufuklara yürüyoruz …" notunu düştüğü fotoğrafını yayınlamıştı. Özçivit'ten, oğlu Karan ile yeni bir paylaşım daha yaptı.

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Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ve oğlu Karan’ın dondurma keyfi! Eğlenceli pozları ilgi odağı oldu

Burak özçivit, Instagram hikaye bölümünden oğluyla dondurma yediği anları paylaştı. Baba-oğulun eğlenceli karesi sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ve oğlu Karan’ın dondurma keyfi! Eğlenceli pozları ilgi odağı oldu

Öte yandan yakın zamanda Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen'in ayrılık iddiaları gündeme gelmişti.

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ve oğlu Karan’ın dondurma keyfi! Eğlenceli pozları ilgi odağı oldu

"Artık saçmalamayın" diyen Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen'i öpücüklere boğduğu karesi ile düşman çatlatmıştı.

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