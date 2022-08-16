Giriş Tarihi: 16.08.2022 14:46
Güncelleme Tarihi: 16.08.2022
14:53
Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ve oğlu Karan'ın dondurma keyfi! Eğlenceli pozları ilgi odağı oldu
2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının gözde isimleri arasında yer alıyor. Evliliklerini Karan adını verdikleri oğullarıyla taçlandıran Özçivit ailesi, şimdilerde ikinci çocuk heyecanı yaşıyor. Burak Özçivit son olarak oğlu Karan ile dondurma yerken poz verdi. Özçivit'in baba oğul karesine ise sosyal medyada ilgi odağı oldu.