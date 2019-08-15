Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy’un yeni imajı şoke etti! Saçlarını kazıttı

Ünlü oyuncu, yeni tarzını sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Oyuncu Çağatay Ulusoy, saçlarını kazıttı. Bambaşka bir görünüme bürünen Ulusoy, bu hallerini sosyal medya hesabından da sevenlerinin beğenisine sundu. Son olarak internet dizisinde boy gösteren ünlü oyuncunun, yeni bir dizi projesi için böyle bir karar aldığı belirtildi. Ulusoy'un paylaşımını gören hayranları ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Çağatay Ulusoy'un son paylaşımı hayranlarını şok etti. İmajını yenileyen Çağatay Ulusoy, saçlarını kazıttı. Yakışıklı oyuncu daha önce aldığı kilolarla adından söz ettirmişti. Yakışıklı oyuncunun hakkında merak edilen bir diğer konusu ise boyu oldu. Çağatay Ulusoy'un kısa sürede onlarca yorum alan yeni imajı ve boyu…