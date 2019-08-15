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  • Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy’un yeni imajı şoke etti! Saçlarını kazıttı

Yakışıklı oyuncu ’un şoke etti! Saçlarını kazıttı

Ünlü oyuncu, yeni tarzını hesabından takipçileri ile paylaştı. Oyuncu , saçlarını kazıttı. Bambaşka bir görünüme bürünen Ulusoy, bu hallerini sosyal medya hesabından da sevenlerinin beğenisine sundu. Son olarak internet dizisinde boy gösteren ünlü oyuncunun, yeni bir dizi projesi için böyle bir karar aldığı belirtildi. Ulusoy'un paylaşımını gören hayranları ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Çağatay Ulusoy'un son paylaşımı hayranlarını şok etti. İmajını yenileyen Çağatay Ulusoy, saçlarını kazıttı. Yakışıklı oyuncu daha önce aldığı kilolarla adından söz ettirmişti. Yakışıklı oyuncunun hakkında merak edilen bir diğer konusu ise boyu oldu. Çağatay Ulusoy'un kısa sürede onlarca yorum alan ve boyu…

Giriş Tarihi: 15.08.2019 12:47 Güncelleme Tarihi: 15.08.2019 13:08
Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy’un yeni imajı şoke etti! Saçlarını kazıttı

Oyuncu , imaj değişikliğine gitti ve saçlarını kazıttı. Yeni imajını sosyal medyadan paylaşan Ulusoy takipçilerini şoke etti. Çağatay Ulusoy, imaj değiştirdi. Saçlarını kazıtan yakışıklı oyuncu, Instagram hesabından yeni görüntüsünü takipçilerinin beğenisine sundu. Ulusoy'un paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Takipçilerini adeta şoke eden Ulusoy'a kısa sürede binlerce yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları: Kellik bile yakışmış adama, Ben Fero sandım, ne yaptın kendine? Yine de ülkenin en şekil adamı.

Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy’un yeni imajı şoke etti! Saçlarını kazıttı

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

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Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy’un yeni imajı şoke etti! Saçlarını kazıttı

DİLAN ÇİÇEK DENİZ - 1.77 CM

Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy’un yeni imajı şoke etti! Saçlarını kazıttı

ARAS BULUT İYNEMLİ

Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy’un yeni imajı şoke etti! Saçlarını kazıttı

ARAS BULUT İYNEMLİ - 1.82 CM

Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy’un yeni imajı şoke etti! Saçlarını kazıttı

HANDE ERÇEL

Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy’un yeni imajı şoke etti! Saçlarını kazıttı

HANDE ERÇEL - 1.75 CM

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