HaberlerGaleriYakışıklı oyuncu Can Yaman çapkınlıkta yakalandı! Gönlünü kaptırdığı İtalyan güzel Diletta Leotta güzelliğiyle dudak uçuklattı...
Yakışıklı oyuncu Can Yaman çapkınlıkta yakalandı! Gönlünü kaptırdığı İtalyan güzel Diletta Leotta güzelliğiyle dudak uçuklattı...
Bir reklamı çekimi için İtalya'da bulunan Can Yaman İtalyan paparazilerden kaçamadı. İtalya'da büyük bir hayran kitlesine sahip olan yakışıklı oyuncu çapkınlıkta yakalandı. İtalya medyası İtalya'nın ünlü spor spikerlerinden Diletta Leotta'nın görüntülerini yayınlayarak birliktelik yaşadıklarını yazdı. Can Yaman'ın yeni aşkı olarak ifade edilen Diletta Leotta ülkemizde de ilgi odağı oldu. İşte Can Yaman ile samimi fotoğrafları ortaya çıkan 29 yaşındaki ünlü spiker Diletta Leotta...
Giriş Tarihi: 14.01.2021
10:15
Güncelleme Tarihi: 14.01.2021
10:18
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