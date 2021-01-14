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Haberler Galeri Yakışıklı oyuncu Can Yaman çapkınlıkta yakalandı! Gönlünü kaptırdığı İtalyan güzel Diletta Leotta güzelliğiyle dudak uçuklattı...

Yakışıklı oyuncu çapkınlıkta yakalandı! Gönlünü kaptırdığı İtalyan güzel güzelliğiyle dudak uçuklattı...

Bir reklamı çekimi için 'da bulunan İtalyan paparazilerden kaçamadı. İtalya'da büyük bir hayran kitlesine sahip olan yakışıklı oyuncu çapkınlıkta yakalandı. İtalya medyası İtalya'nın ünlü spor spikerlerinden 'nın görüntülerini yayınlayarak birliktelik yaşadıklarını yazdı. olarak ifade edilen Diletta Leotta ülkemizde de ilgi odağı oldu. İşte Can Yaman ile samimi fotoğrafları ortaya çıkan 29 yaşındaki ünlü spiker Diletta Leotta...

Giriş Tarihi: 14.01.2021 10:15 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021 10:18
Yakışıklı oyuncu Can Yaman çapkınlıkta yakalandı! Gönlünü kaptırdığı İtalyan güzel Diletta Leotta güzelliğiyle dudak uçuklattı...

Bir reklamı çekimi için 'da bulunan İtalyan paparazilerden kaçamadı. İtalya'da büyük bir hayran kitlesine sahip olan yakışıklı oyuncu çapkınlıkta yakalandı.

Yakışıklı oyuncu Can Yaman çapkınlıkta yakalandı! Gönlünü kaptırdığı İtalyan güzel Diletta Leotta güzelliğiyle dudak uçuklattı...

medyası İtalya'nın ünlü spor spikerlerinden 'nın görüntülerini yayınlayarak birliktelik yaşadıklarını yazdı.

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Yakışıklı oyuncu Can Yaman çapkınlıkta yakalandı! Gönlünü kaptırdığı İtalyan güzel Diletta Leotta güzelliğiyle dudak uçuklattı...

İtalyan Chi dergisi ve ünlü spor spikeri Roma'daki otelde görüntüledi.

Yakışıklı oyuncu Can Yaman çapkınlıkta yakalandı! Gönlünü kaptırdığı İtalyan güzel Diletta Leotta güzelliğiyle dudak uçuklattı...

Bir reklamı çekimi için 'da bulunan 'ın, ile aynı otelde kaldığı ifade edildi.

Yakışıklı oyuncu Can Yaman çapkınlıkta yakalandı! Gönlünü kaptırdığı İtalyan güzel Diletta Leotta güzelliğiyle dudak uçuklattı...

Yayınlanan haberde "Türk oyuncu ile Roma'nın merkezindeki büyük bir otelde beş gün geçirdiler" denildi.

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