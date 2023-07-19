Giriş Tarihi: 19.07.2023 06:41 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 06:42

Yakışıklılığı ile bir döneme damga vuran oyuncu Tolga Savacı'yı gören tanıyamıyor! Yeni mesleği ise şoke etti!

1980'lerde yakışıklı bir delikanlıyken Yeşilçam'a adım atan oyuncu Tolga Savacı değişimi ile sosyal medyayı salladı. Sayısız filmde oynayan Tolga Savacı o dönem bebeksi yüz hatlarıyla dikkat çekiyordu. Yakışıklılık denilince akla ilk gelen oyunculardan olan Tolga Savacı birçok güzel isimle de partner olmuştu. Sinemadan sonra televizyondan da tanıdığımız Tolga Savacı bir süredir ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor. 2015 yılında yazar Nermin Bezmen ile hayatını birleştiren ve ABD'ye yerleşen Tolga Savacı sevenleriyle sosyal medyadan iletişim kuruyor. İşte oyunculuğu bıraktıktan sonra hobisi olan otomobil tamirciliğini meslek edinen Tolga Savacı'nın son hali…