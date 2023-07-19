Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yakışıklılığı ile bir döneme damga vuran oyuncu Tolga Savacı'yı gören tanıyamıyor! Yeni mesleği ise şoke etti!
Giriş Tarihi: 19.07.2023 06:41 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 06:42

Yakışıklılığı ile bir döneme damga vuran oyuncu Tolga Savacı'yı gören tanıyamıyor! Yeni mesleği ise şoke etti!

1980'lerde yakışıklı bir delikanlıyken Yeşilçam'a adım atan oyuncu Tolga Savacı değişimi ile sosyal medyayı salladı. Sayısız filmde oynayan Tolga Savacı o dönem bebeksi yüz hatlarıyla dikkat çekiyordu. Yakışıklılık denilince akla ilk gelen oyunculardan olan Tolga Savacı birçok güzel isimle de partner olmuştu. Sinemadan sonra televizyondan da tanıdığımız Tolga Savacı bir süredir ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor. 2015 yılında yazar Nermin Bezmen ile hayatını birleştiren ve ABD'ye yerleşen Tolga Savacı sevenleriyle sosyal medyadan iletişim kuruyor. İşte oyunculuğu bıraktıktan sonra hobisi olan otomobil tamirciliğini meslek edinen Tolga Savacı'nın son hali…

Yakışıklılığı ile bir döneme damga vuran oyuncu Tolga Savacı’yı gören tanıyamıyor! Yeni mesleği ise şoke etti!

Yeşilçam'ın bir dönemine damgasını vuran yakışıklı oyuncu Tolga Savacı, klasik otomobil hobisini Amerika'da işe çevirdi. Türkiye'de özellikle 1990'lı yıllarda klasik araçlarıyla drag yarışlarına katılan başarılı oyuncu Tolga Savacı; bu dönemde kazandığı mekanik tecrübeyi yurt dışına taşıyor.

Yakışıklılığı ile bir döneme damga vuran oyuncu Tolga Savacı’yı gören tanıyamıyor! Yeni mesleği ise şoke etti!

Uzun zamandır Amerika'nın New Jersey eyaletinde eşi Nermin Bezmen'le birlikte yaşayan sinema ve dizi oyuncusu Tolga Savacı, klasik otomobil hobisini Amerika'da işe çevirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yakışıklılığı ile bir döneme damga vuran oyuncu Tolga Savacı’yı gören tanıyamıyor! Yeni mesleği ise şoke etti!

New Jersey'de klasik araçların yanında güncel araçların da mekanik tamiratlarını kendisinin başında olduğu bir ekiple yaptığını ifade eden yakışıklı sanatçı şu an daha mutlu olduğunu ifade ederek şunları söylemişti:

Yakışıklılığı ile bir döneme damga vuran oyuncu Tolga Savacı’yı gören tanıyamıyor! Yeni mesleği ise şoke etti!

"Biz maalesef ki Yeşilçam'ın artık kasetlere hapsolmuş 80'li yıllarında Türk sinemasında bulunduk. 70'li yılların olumsuz etkilerini silmemiz hiç kolay olmadı ama bunu başardık.

Yakışıklılığı ile bir döneme damga vuran oyuncu Tolga Savacı’yı gören tanıyamıyor! Yeni mesleği ise şoke etti!

O zamanlar star sineması vardı. Küçük bütçelerle, sınırlı sayıda ekiplerle başarılı işlere imza attık. Günümüz sinemasında ve dizi sektöründe bu işler artık onlarca kişilik çalışanlarla yürüyor. Ama yine de izleyiciye istenilen duyguyu geçirmek hiç kolay olmuyor.

SON DAKİKA