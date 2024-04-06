Giriş Tarihi: 06.04.2024 08:11
Güncelleme Tarihi: 06.04.2024
08:11
Yalı Çapkını 65. bölüm full izle! Star TV Yalı Çapkını son bölüm izle tek parça, kesintisiz, HD seçenekleri
Yalı Çapkını 65. bölüm izle Star TV dizi ekranlarında takip ediliyor. Seyran ve Ferit aşkı tazelenirken olumsuz gelişmelerin ardından Hattuç yönetimi eline alır. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerinde yer aldığı yapım her hafta cuma günü ekranlara geliyor. İşte, 5 Nisan tarihli Yalı Çapkını 65. son bölüm izle full, tek parça ve kesintisiz...