Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yalı Çapkını 65. bölüm full izle! Star TV Yalı Çapkını son bölüm izle tek parça, kesintisiz, HD seçenekleri
Giriş Tarihi: 06.04.2024 08:11 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 08:11

Yalı Çapkını 65. bölüm full izle! Star TV Yalı Çapkını son bölüm izle tek parça, kesintisiz, HD seçenekleri

Yalı Çapkını 65. bölüm izle Star TV dizi ekranlarında takip ediliyor. Seyran ve Ferit aşkı tazelenirken olumsuz gelişmelerin ardından Hattuç yönetimi eline alır. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerinde yer aldığı yapım her hafta cuma günü ekranlara geliyor. İşte, 5 Nisan tarihli Yalı Çapkını 65. son bölüm izle full, tek parça ve kesintisiz...

Yalı Çapkını 65. bölüm full izle! Star TV Yalı Çapkını son bölüm izle tek parça, kesintisiz, HD seçenekleri

Yalı Çapkını 65. bölüm izle araştırmaları başladı. Ferit, Seyran için sürpriz hazırlığına girerken Akın, tüm mutluluğu bozacak bir plan içine girer. Yeni bölümde neler olacağı dizi takipçilerinin gündeminde. Star TV Yalı Çapkını son bölüm izle full HD dizi izleme ekranında!

Yalı Çapkını 65. bölüm full izle! Star TV Yalı Çapkını son bölüm izle tek parça, kesintisiz, HD seçenekleri

YALI ÇAPKINI 65. BÖLÜM İZLE

5 Nisan tarihli yeni bölümü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/bolumler/65-bolum

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yalı Çapkını 65. bölüm full izle! Star TV Yalı Çapkını son bölüm izle tek parça, kesintisiz, HD seçenekleri

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM ÖZETİ

Yataktaki manzara ev halkının kanını dondururken, güvenliğin işini yeterince iyi yapmadığına düşünen Ferit, Abidin'e çok öfkelenir. Hattuç ise geçmişteki bir anıyı anlatarak esas tehdit edilmek istenen kişinin kendisi olduğunu söyler.

Yalı Çapkını 65. bölüm full izle! Star TV Yalı Çapkını son bölüm izle tek parça, kesintisiz, HD seçenekleri

Yaşanan bu olaydan etkilenen Hattuç, kimsenin zarar görmemesi için evde sıkı yönetim ilan eder. Ökkeş'in ölüm haberi Akın'ın intikam planları yapmasına neden olur. Kötü gelişmeleri engellemek isteyen Ferit ve Akın karşı karşıya gelir.

Yalı Çapkını 65. bölüm full izle! Star TV Yalı Çapkını son bölüm izle tek parça, kesintisiz, HD seçenekleri

Seyran'ı elinden geldiğince mutlu etmeye çalışan Ferit, ona büyük ve anlamlı bir sürpriz hazırlar. İkili gelecekteki güzel günler için çabalamayı sürdürürken, Akın bu mutluluğu bozacak büyük bir plan için harekete geçer.

SON DAKİKA