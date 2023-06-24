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Haberler Galeri Yalı Çapkını aşıkları Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir dudak dudağa! Kim kimi aldattı? Sosyal medya ikiye bölündü...
Giriş Tarihi: 24.06.2023 10:54 Güncelleme Tarihi: 24.06.2023 11:10

Yalı Çapkını aşıkları Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir dudak dudağa! Kim kimi aldattı? Sosyal medya ikiye bölündü...

Magazin dünyası dünden beri Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in ortaya çıkan ilişkisiyle sarsılıyor. "Yalı Çapkını" dizisinde iki aşığı canlandıran Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in birlikteliği sosyal medyaya damga vurdu. Gözde çiftin öpüşürken çekilen görüntülerine yorum yağdı. Mert Yazıcıoğlu'ndan ayrıldıktan sonra 'yakın arkadaşım' dediği Mert Ramazan Demir'e kaptıran güzel oyuncu, eleştiri oklarının hedefi oldu. Aynı zamanda ayrılmadan önce şimdiki sevgilisi Dilan Çiçek Deniz'e attığı bakışla Mert Yazıcıoğlu'nu suçlu bulanlar da azımsanamayacak kadar fazla. Sosyal medya bu gelişmeler ile ikiye bölünmüş durumda. "Kim kimi aldattı?" sorusuna ise ünlü isimlerden de yorum gecikmedi. İşte Afra Saraçoğlu-Mert Ramazan Demir ve Mert Yazıcıoğlu'nun aşk üçgeninden tüm detaylar...

Yalı Çapkını aşıkları Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir dudak dudağa! Kim kimi aldattı? Sosyal medya ikiye bölündü...

Ünlü oyuncular Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'ın aylardır inkar ettiği aşkı gerçek çıktı. "Yalı Çapkını" dizisinde iki sevgiliyi canlandıran çiftin dizi aşkı gerçek oldu.

Yalı Çapkını aşıkları Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir dudak dudağa! Kim kimi aldattı? Sosyal medya ikiye bölündü...

Göcek'te tatil yapan çift, romantik anlar yaşarken objektiflere yakalandı. O anlar magazin gündeminde bomba etkisi yarattı.

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Yalı Çapkını aşıkları Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir dudak dudağa! Kim kimi aldattı? Sosyal medya ikiye bölündü...

Taze aşıkların öpüşürken çekilen görüntülerine yorum yağdı.

Yalı Çapkını aşıkları Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir dudak dudağa! Kim kimi aldattı? Sosyal medya ikiye bölündü...

Mert Yazıcıoğlu'ndan ayrıldıktan sonra 'yakın arkadaşım' dediği Mert Ramazan Demir'e kaptıran güzel oyuncu, eleştiri oklarının hedefi oldu.

Yalı Çapkını aşıkları Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir dudak dudağa! Kim kimi aldattı? Sosyal medya ikiye bölündü...

Aynı zamanda ayrılmadan önce şimdiki sevgilisi Dilan Çiçek Deniz'e attığı bakışla Mert Yazıcıoğlu'nu suçlu bulanlar da azımsanamayacak kadar fazla.

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