Yalı Çapkını aşıkları Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir’den ilk kare geldi! Aşk haberleri doğru mu? Sosyal medyayı salladılar!

"Yalı Çapkını" dizisiyle son dönemde popülerliğini arttıran güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, 4 yıldır meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşıyordu. Bir süredir ikilinin ilişkisinde kara bulutlar dolaştığı iddia ediliyordu. Hatta Afra Saraçoğlu'nun adı partneri Mert Ramazan Demir ile anılmıştı. Geçtiğimiz günlerde ortak ayrılık açıklaması yapan Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu ilişkilerine son vermişti. Afra Saraçoğlu ile adı aşk dedikodularına karışan Mert Ramazan Demir'den ilk kare geldi... İşte kırmızılar içindeki Afra Saraçoğlu'dan Mert Ramazan Demir ile selfie...