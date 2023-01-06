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Haberler Galeri Yalı Çapkını aşıkları Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'den ilk kare geldi! Aşk haberleri doğru mu? Sosyal medyayı salladılar!
Giriş Tarihi: 06.01.2023 10:09 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 10:11

Yalı Çapkını aşıkları Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'den ilk kare geldi! Aşk haberleri doğru mu? Sosyal medyayı salladılar!

"Yalı Çapkını" dizisiyle son dönemde popülerliğini arttıran güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, 4 yıldır meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşıyordu. Bir süredir ikilinin ilişkisinde kara bulutlar dolaştığı iddia ediliyordu. Hatta Afra Saraçoğlu'nun adı partneri Mert Ramazan Demir ile anılmıştı. Geçtiğimiz günlerde ortak ayrılık açıklaması yapan Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu ilişkilerine son vermişti. Afra Saraçoğlu ile adı aşk dedikodularına karışan Mert Ramazan Demir'den ilk kare geldi... İşte kırmızılar içindeki Afra Saraçoğlu'dan Mert Ramazan Demir ile selfie...

Yalı Çapkını aşıkları Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir’den ilk kare geldi! Aşk haberleri doğru mu? Sosyal medyayı salladılar!

4 yıllık aşklarıyla bilinen Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'na nazar değmişti. Genç oyuncular ilişkilerini bitirme kararı aldıklarını yaptıkları paylaşım ile duyurmuştu.

Yalı Çapkını aşıkları Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir’den ilk kare geldi! Aşk haberleri doğru mu? Sosyal medyayı salladılar!

Şimdilerde "Yalı Çapkını" dizisiyle yıldızı parlayan Afra Saraçoğlu, 4 yıldır meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile birliktelik yaşıyordu.

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Yalı Çapkını aşıkları Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir’den ilk kare geldi! Aşk haberleri doğru mu? Sosyal medyayı salladılar!

Bir süredir ikilinin ilişkisinde kara bulutlar dolaştığı iddia ediliyordu. Dedikodular doğru çıktı çift yollarını ayırdı.

Yalı Çapkını aşıkları Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir’den ilk kare geldi! Aşk haberleri doğru mu? Sosyal medyayı salladılar!

Afra Saraçoğlu'nun adı partneri Mert Ramazan Demir ile anılırken Mert Yazıcıoğlu'nun ise gönlünü güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan'a kaptırdığı iddia edilmişti

Yalı Çapkını aşıkları Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir’den ilk kare geldi! Aşk haberleri doğru mu? Sosyal medyayı salladılar!

Afra Saraçoğlu ile adı aşk dedikodularına karışan Mert Ramazan Demir'den ilk kare geldi...

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