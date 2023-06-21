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Haberler Galeri Yalı Çapkını aşıkları dudak dudağa yakalandı! Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aşkı teknede belgelendi! İşte o görüntü...
Giriş Tarihi: 21.06.2023 11:24 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 12:24

Yalı Çapkını aşıkları dudak dudağa yakalandı! Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aşkı teknede belgelendi! İşte o görüntü...

Her defasında aşk iddialarını yalanlayan Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu, yakayı ele verdi. Adı aşk dedikodularına karışan ikili bu kez fena yakalandı. Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu Yalı Çapkını dizisinin sezon finale yapmasının ardından tatile çıktı. Yalı Çapkını dizisinin aşıkları Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in tatil kaçamağı bu kez ifşa oldu. Her defasında arkadaş olduklarını dile getiren Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir dudak dudağa yakalandı. İkilinin ilişkisi teknede belgelendi.

Yalı Çapkını aşıkları dudak dudağa yakalandı! Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aşkı teknede belgelendi! İşte o görüntü...

"Yalı Çapkını" dizisiyle son dönemde popülerliğini arttıran güzel oyuncu Afra Saraçoğlu ile 4 yıldır aşk yaşayan Mert Yazıcıoğlu ilişkilerini bitirme kararı almıştı. Afra Saraçoğlu'nun adı ise "Yalı Çapkını" dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir ile anılmıştı. Geçtiğimiz aylarda Instagram'dan ortak bir açıklama yapan Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu ilişkilerine son verdiklerini duyurmuştu.

Yalı Çapkını aşıkları dudak dudağa yakalandı! Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aşkı teknede belgelendi! İşte o görüntü...

Afra Saraçoğlu'nun adı ise, dizideki partneri Mert Ramazan Demir ile aşk dedikodularına karışmıştı. Mert Yazıcıoğlu bu iddiaların ardından 4 yıl aşk yaşayıp ayrıldıığı Afra Saraçoğlu ve eski dostu Mert Yazıcıoğlu'nun Instagram'dan silmişti.

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Yalı Çapkını aşıkları dudak dudağa yakalandı! Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aşkı teknede belgelendi! İşte o görüntü...

Sürekli birlikte görüntülenen ikili ise, her defasında arkadaş olduklarını dile getirmişti.

Yalı Çapkını aşıkları dudak dudağa yakalandı! Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aşkı teknede belgelendi! İşte o görüntü...

Mert Yazıcıoğlu ise, Afra Saraçoğlu'nun ardından meslektaşı Dilan Çiçek Deniz ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Yalı Çapkını aşıkları dudak dudağa yakalandı! Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aşkı teknede belgelendi! İşte o görüntü...

Geçtiğimiz sezonun çok konuşulan ikilisi olan Yalı Çapkını dizisinin aşıkları Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu, Urla tatilleriyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

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