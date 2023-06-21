Yalı Çapkını aşıkları dudak dudağa yakalandı! Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aşkı teknede belgelendi! İşte o görüntü...

Giriş Tarihi: 21.06.2023 11:24 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 12:24

Her defasında aşk iddialarını yalanlayan Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu, yakayı ele verdi. Adı aşk dedikodularına karışan ikili bu kez fena yakalandı. Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu Yalı Çapkını dizisinin sezon finale yapmasının ardından tatile çıktı. Yalı Çapkını dizisinin aşıkları Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in tatil kaçamağı bu kez ifşa oldu. Her defasında arkadaş olduklarını dile getiren Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir dudak dudağa yakalandı. İkilinin ilişkisi teknede belgelendi.