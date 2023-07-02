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Haberler Galeri Meğer Emre Altuğ'dan da saklamışlar! İtiraf gibi yorum! Yalı Çapkını aşıkları Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu...
Giriş Tarihi: 02.07.2023 12:37 Güncelleme Tarihi: 02.07.2023 13:32

Meğer Emre Altuğ'dan da saklamışlar! İtiraf gibi yorum! Yalı Çapkını aşıkları Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu...

Her defasında aşk iddialarını yalanlayan Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu, yakayı ele verdi. Adı aşk dedikodularına karışan ikili bu kez fena yakalandı. Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu Yalı Çapkını dizisinin sezon finale yapmasının ardından tatile çıkmıştı. Yalı Çapkını dizisinin aşıkları Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in tatil kaçamağı bu kez ifşa olmuştu. Her defasında arkadaş olduklarını dile getiren Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir dudak dudağa yakalanmış, ikilinin ilişkisi teknede belgelenmişti. Sosyal medya bu görüntüleri konuşurken Emre Altuğ, dizi aşkı gerçeğe dönen Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir hakkında konuştu.

Meğer Emre Altuğ’dan da saklamışlar! İtiraf gibi yorum! Yalı Çapkını aşıkları Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu...

"Yalı Çapkını" dizisiyle son dönemde popülerliğini arttıran güzel oyuncu Afra Saraçoğlu ile 4 yıldır aşk yaşayan Mert Yazıcıoğlu ilişkilerini bitirme kararı almıştı. Afra Saraçoğlu'nun adı ise "Yalı Çapkını" dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir ile anılmıştı. Geçtiğimiz aylarda Instagram'dan ortak bir açıklama yapan Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu ilişkilerine son verdiklerini duyurmuştu.

Meğer Emre Altuğ’dan da saklamışlar! İtiraf gibi yorum! Yalı Çapkını aşıkları Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu...

Afra Saraçoğlu'nun adı ise, dizideki partneri Mert Ramazan Demir ile aşk dedikodularına karışmıştı. Mert Yazıcıoğlu bu iddiaların ardından 4 yıl aşk yaşayıp ayrıldıığı Afra Saraçoğlu ve eski dostu Mert Yazıcıoğlu'nun Instagram'dan silmişti.

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Meğer Emre Altuğ’dan da saklamışlar! İtiraf gibi yorum! Yalı Çapkını aşıkları Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu...

Sürekli birlikte görüntülenen ikili ise, her defasında arkadaş olduklarını dile getirmişti.

Meğer Emre Altuğ’dan da saklamışlar! İtiraf gibi yorum! Yalı Çapkını aşıkları Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu...

Mert Yazıcıoğlu ise, Afra Saraçoğlu'nun ardından meslektaşı Dilan Çiçek Deniz ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Meğer Emre Altuğ’dan da saklamışlar! İtiraf gibi yorum! Yalı Çapkını aşıkları Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu...

Geçtiğimiz sezonun çok konuşulan ikilisi olan Yalı Çapkını dizisinin aşıkları Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu, Urla tatilleriyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

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