Meğer Emre Altuğ’dan da saklamışlar! İtiraf gibi yorum! Yalı Çapkını aşıkları Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu...

Giriş Tarihi: 02.07.2023 12:37 Güncelleme Tarihi: 02.07.2023 13:32

Her defasında aşk iddialarını yalanlayan Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu, yakayı ele verdi. Adı aşk dedikodularına karışan ikili bu kez fena yakalandı. Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu Yalı Çapkını dizisinin sezon finale yapmasının ardından tatile çıkmıştı. Yalı Çapkını dizisinin aşıkları Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in tatil kaçamağı bu kez ifşa olmuştu. Her defasında arkadaş olduklarını dile getiren Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir dudak dudağa yakalanmış, ikilinin ilişkisi teknede belgelenmişti. Sosyal medya bu görüntüleri konuşurken Emre Altuğ, dizi aşkı gerçeğe dönen Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir hakkında konuştu.