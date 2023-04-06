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Haberler Galeri Yalı Çapkını flaş bir transfere imza attı! Öyle biri geliyor ki Ferit’in esamesi okunmayacak...
Giriş Tarihi: 06.04.2023 16:54 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 16:54

Yalı Çapkını flaş bir transfere imza attı! Öyle biri geliyor ki Ferit’in esamesi okunmayacak...

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, Cuma akşamları izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam gibi isimlerin yer aldığı dizi, son olarak ayrılık haberleriyle adından söz ettirmişti. Henüz birkaç bölüm önce konuk oyuncu olarak dahil olan Mine Tugay ve Fırat Çelik, geçtiğimiz bölümlerde yapıma veda etti. Öte yandan yeni bölümleri merakla beklenen Yalı Çapkını dizisi flaş bir transfere imza attı ve genç bir oyuncuyu kadrosuna kattı. O ismin hayat vereceği Tarık karakteri Ferit'i kıskançlık krizine sokacak gibi gözüküyor. İşte Yalı Çapkını dizisine dahil olan o isim…

Yalı Çapkını flaş bir transfere imza attı! Öyle biri geliyor ki Ferit’in esamesi okunmayacak...

Star TV ekranlarının konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizisi Yalı Çapkını, reytinglerdeki başarısıyla izleyicisinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Yalı Çapkını flaş bir transfere imza attı! Öyle biri geliyor ki Ferit’in esamesi okunmayacak...

Cuma akşamları ekranlara gelen fenomen dizi, her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturarak günün en çok konuşulan yapımı olmayı başarıyor.

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Yalı Çapkını flaş bir transfere imza attı! Öyle biri geliyor ki Ferit’in esamesi okunmayacak...

Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in evlenmesine karar vermesiyle gelişen olayları konu edinen dizide geçtiğimiz bölümlerde iki ayrılık yaşanmıştı.

Yalı Çapkını flaş bir transfere imza attı! Öyle biri geliyor ki Ferit’in esamesi okunmayacak...

Efe karakterine hayat veren Fırat Çelik ile Defne rolünü canlandıran Mine Tugay, konuk oyuncu olarak dahil oldukları projeye veda etmişti.

Yalı Çapkını flaş bir transfere imza attı! Öyle biri geliyor ki Ferit’in esamesi okunmayacak...

Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden ekranlara uyarlanan, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı yapım, ayrılık haberlerinin ardından flaş bir transfere imza attı.

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