Giriş Tarihi: 06.04.2023 16:54 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 16:54

Yalı Çapkını flaş bir transfere imza attı! Öyle biri geliyor ki Ferit’in esamesi okunmayacak...

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, Cuma akşamları izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam gibi isimlerin yer aldığı dizi, son olarak ayrılık haberleriyle adından söz ettirmişti. Henüz birkaç bölüm önce konuk oyuncu olarak dahil olan Mine Tugay ve Fırat Çelik, geçtiğimiz bölümlerde yapıma veda etti. Öte yandan yeni bölümleri merakla beklenen Yalı Çapkını dizisi flaş bir transfere imza attı ve genç bir oyuncuyu kadrosuna kattı. O ismin hayat vereceği Tarık karakteri Ferit'i kıskançlık krizine sokacak gibi gözüküyor. İşte Yalı Çapkını dizisine dahil olan o isim…