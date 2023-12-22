Yalı Çapkını Pelin’in bebeğinin babası kim, Ferit mi Abidin mi? Meğer Pelin’in çocuğunun babası….

Gerek konusu gerekse de oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren Yalı Çapkını dizisi, bazı konularda gizem yaratarak izleyicilerini merakta bırakmayı seviyor. Bir süredir merak edilen konu ise hamile olarak Ferit'in karşısına çıkan Pelin karakterinin çocuğunun babasının kim olduğu. Pelin, Ferit'ten hamile olduğunu söylese de şok detay akılları bir kez daha karıştırdı. Yeni bölümde yer alan 'O kadın konuşursa her şey bitecek'' sözleri üzerine Pelin'in bebeğinin babasının kimden olduğu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Yalı Çapkını Pelin kimden hamile? Yalı Çapkını Pelin'in çocuğu Ferit'ten mi yoksa Abidin'den mi?