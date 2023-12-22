Yalı Çapkını Pelin’in bebeğinin babası kim, Ferit mi Abidin mi? Meğer Pelin’in çocuğunun babası….

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un yer aldığı dizi, her bölümüyle sosyal medyaya damga vuruyor. Cuma akşamları ekranlara gelen dizide Pelin'in kimden hamile olduğu gizemini koruyor. Pelin'in bebeğinin babası ile ilgili birçok iddia ortaya atılırken şok detay gündeme bomba gibi düştü. Pelin'in ''O kadın konuşursa her şey bitecek''' sözleri olay oldu. Peki, Yalı Çapkını Pelin kimden hamile? Yalı Çapkını Pelin'in çocuğunun babası Ferit mi yoksa Abidin mi? İşte, bebeğin babası ve yeni bölüm özeti…