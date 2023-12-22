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Haberler Galeri Yalı Çapkını Pelin'in bebeğinin babası kim, Ferit mi Abidin mi? Meğer Pelin'in çocuğunun babası….
Giriş Tarihi: 22.12.2023 12:30 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 12:36

Yalı Çapkını Pelin'in bebeğinin babası kim, Ferit mi Abidin mi? Meğer Pelin'in çocuğunun babası….

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un yer aldığı dizi, her bölümüyle sosyal medyaya damga vuruyor. Cuma akşamları ekranlara gelen dizide Pelin'in kimden hamile olduğu gizemini koruyor. Pelin'in bebeğinin babası ile ilgili birçok iddia ortaya atılırken şok detay gündeme bomba gibi düştü. Pelin'in ''O kadın konuşursa her şey bitecek''' sözleri olay oldu. Peki, Yalı Çapkını Pelin kimden hamile? Yalı Çapkını Pelin'in çocuğunun babası Ferit mi yoksa Abidin mi? İşte, bebeğin babası ve yeni bölüm özeti…

Yalı Çapkını Pelin’in bebeğinin babası kim, Ferit mi Abidin mi? Meğer Pelin’in çocuğunun babası….

Gerek konusu gerekse de oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren Yalı Çapkını dizisi, bazı konularda gizem yaratarak izleyicilerini merakta bırakmayı seviyor. Bir süredir merak edilen konu ise hamile olarak Ferit'in karşısına çıkan Pelin karakterinin çocuğunun babasının kim olduğu. Pelin, Ferit'ten hamile olduğunu söylese de şok detay akılları bir kez daha karıştırdı. Yeni bölümde yer alan 'O kadın konuşursa her şey bitecek'' sözleri üzerine Pelin'in bebeğinin babasının kimden olduğu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Yalı Çapkını Pelin kimden hamile? Yalı Çapkını Pelin'in çocuğu Ferit'ten mi yoksa Abidin'den mi?

Yalı Çapkını Pelin’in bebeğinin babası kim, Ferit mi Abidin mi? Meğer Pelin’in çocuğunun babası….

Star TV'nin her Cuma akşamı izleyicisiyle buluşturduğu dizisi Yalı Çapkını, ikinci sezonunda da ilgiyle takip ediliyor.

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Yalı Çapkını Pelin’in bebeğinin babası kim, Ferit mi Abidin mi? Meğer Pelin’in çocuğunun babası….

Ünlü Psikiyatrist Dr. Gülseren Budayıcıoğlu hikayesinden yola çıkarak ekranlara uyarlanan dizi, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'u başrolde buluşturuyor.

Yalı Çapkını Pelin’in bebeğinin babası kim, Ferit mi Abidin mi? Meğer Pelin’in çocuğunun babası….

İkinci sezonda Turgut Tunçalp, Binnur Kaya ve Taro Emir Tekin'in hikayeye dahil olmasıyla heyecan giderek tırmanıyor.

Yalı Çapkını Pelin’in bebeğinin babası kim, Ferit mi Abidin mi? Meğer Pelin’in çocuğunun babası….

Pelin engelinin ortadan kalkmasıyla Seyran ve Ferit barışacak mı, çocukları olacak mı yoksa hikayeleri son mu bulacak soruları gündeme gelmişti ki flaş bir gelişme yaşandı.

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