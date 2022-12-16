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Haberler Galeri Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in abisiyle alakası yok! "Tek benzeyen kaşları"
Giriş Tarihi: 16.12.2022 09:26 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022 09:37

Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in abisiyle alakası yok! "Tek benzeyen kaşları"

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat ve İrem Altuğ'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisi yayın hayatına başladığı günden itibaren oldukça ilgi görüyor. Gerçek hayat hikayesinden işlenen dizide Ferit karakteriyle büyük çıkış yakalayan Mert Ramazan Demir'in abisi Zafer ile alakaları yok. Yakışıklı oyuncuyla kardeşini görenler gözlerine inanamadı. Sosyla medya kullanıcıları ise, "Tek benzeyen kaşları" yorumunda bulundu.

Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’in abisiyle alakası yok! Tek benzeyen kaşları

Son günlerde gündemde olan Yalı Çapkını dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla oldukça dikkat çekiyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden uyarlanan dizide Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolleri paylaşıyor.

Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’in abisiyle alakası yok! Tek benzeyen kaşları

Son günlerde hem yakışıklılığı hem de yeteneğiyle çok konuşulan Mert Ramazan Demir'in özel hayatı sosyal medyada merak konusu olmuştu.

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Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’in abisiyle alakası yok! Tek benzeyen kaşları

Yalı Çapkını dizisinden sonra özel hayatıyla da gündeme gelen Mert Ramazan Demir'in abisi ortaya çıktı.

Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’in abisiyle alakası yok! Tek benzeyen kaşları

İŞTE MERT RAMAZAN DEMİR'İN ABİSİ ZAFER DEMİR...

Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’in abisiyle alakası yok! Tek benzeyen kaşları

Ünlü oyuncunun özellikle abisi Zafer Demir ile benzememesi sosyal medyada gündem olu.

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