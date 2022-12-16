Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in abisiyle alakası yok! "Tek benzeyen kaşları"

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat ve İrem Altuğ'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisi yayın hayatına başladığı günden itibaren oldukça ilgi görüyor. Gerçek hayat hikayesinden işlenen dizide Ferit karakteriyle büyük çıkış yakalayan Mert Ramazan Demir'in abisi Zafer ile alakaları yok. Yakışıklı oyuncuyla kardeşini görenler gözlerine inanamadı. Sosyla medya kullanıcıları ise, "Tek benzeyen kaşları" yorumunda bulundu.