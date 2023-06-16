Giriş Tarihi: 16.06.2023 10:14
Güncelleme Tarihi: 16.06.2023
10:18
Yalı Çapkını'nın Ferit'inden tatil pozları geldi! Mert Ramazan Demir deniz sezonunu açtı! Yorum yağdı
Afra Saraçoğlu ile başrolünde yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin Ferit'i Mert Ramazan Demir, son yılların yükselen yıldızlarından. Mert Ramazan Demir'in adı dizideki partneri Afra Saraçoğlu ile aşk dedikodularına karışmıştı. İkili her defasında bu iddiaları yalanlamıştı. Mert Ramazan Demir, Yalı Çapkını dizisinin sezon finale yapmasının ardından deniz sezonunu açtı. Tatil pozlarını ardı ardına paylaşan genç oyuncuya kısa sürede beğeni ve yorum geldi.