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Haberler Galeri Yalı Çapkını'nın Ferit'inden tatil pozları geldi! Mert Ramazan Demir deniz sezonunu açtı! Yorum yağdı
Giriş Tarihi: 16.06.2023 10:14 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 10:18

Yalı Çapkını'nın Ferit'inden tatil pozları geldi! Mert Ramazan Demir deniz sezonunu açtı! Yorum yağdı

Afra Saraçoğlu ile başrolünde yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin Ferit'i Mert Ramazan Demir, son yılların yükselen yıldızlarından. Mert Ramazan Demir'in adı dizideki partneri Afra Saraçoğlu ile aşk dedikodularına karışmıştı. İkili her defasında bu iddiaları yalanlamıştı. Mert Ramazan Demir, Yalı Çapkını dizisinin sezon finale yapmasının ardından deniz sezonunu açtı. Tatil pozlarını ardı ardına paylaşan genç oyuncuya kısa sürede beğeni ve yorum geldi.

Yalı Çapkını’nın Ferit’inden tatil pozları geldi! Mert Ramazan Demir deniz sezonunu açtı! Yorum yağdı

Ufo, Öğretmen, Ölüm Zamanı, Şahmaran gibi projelerde yer alan Mert Ramazan Demir, şimdilerde Yalı Çapkını dizisiyle kariyerinin en parlak dönemlerini yaşıyor.

Yalı Çapkını’nın Ferit’inden tatil pozları geldi! Mert Ramazan Demir deniz sezonunu açtı! Yorum yağdı

Yalı Çapkını'nın popüler oyuncusu Mert Ramazan Demir, genç kızları peşinden sürüklüyor.

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Yalı Çapkını’nın Ferit’inden tatil pozları geldi! Mert Ramazan Demir deniz sezonunu açtı! Yorum yağdı

Karizmasıyla dikkat çeken yetenekli oyuncu, her adımıyla adından söz ettirmeyi başarıyor.

Yalı Çapkını’nın Ferit’inden tatil pozları geldi! Mert Ramazan Demir deniz sezonunu açtı! Yorum yağdı

Mert Ramazan Demir, Yalı Çapkını dizisinin sezon finale yapmasının ardından deniz sezonunu açtı.

Yalı Çapkını’nın Ferit’inden tatil pozları geldi! Mert Ramazan Demir deniz sezonunu açtı! Yorum yağdı

Mert Ramazan Demir deniz sezonunu açtı. Demir'in "to the wonder" notuyla yaptığı paylaşıma beğeni yağdı.

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