Giriş Tarihi: 24.07.2024 07:18
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024
07:31
Yalı Çapkını'nın güzel yıldızı Afra Saraçoğlu'ndan 'kaybettiğine dön bir bak' pozları! Soluğu New York'ta almıştı... Ardı ardına paylaştı!
Bir dargın bir barışık sürdürdükleri ilişkileriyle sık sık gündeme gelen Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir son olarak sosyal medya hesaplarından birbirlerini takibi bırakmış, ikilinin yollarını ayırdığı ortaya çıkmıştı. Afra Saraçoğlu ayrılık sonrası New York'a uçmuştu. Paylaşımlarına buradan devam eden Afra Saraçoğlu güzelliğini konuşturdu. Okullu olduğunu da paylaşımlarında belirten Afra Saraçoğlu'na "Geri dönmeyecek misin? soruları geldi. İşte Afra Saraçoğlu'nun New York pozları...