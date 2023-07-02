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Haberler Galeri Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sının meğer kızı da çok ünlüymüş! Güzel oyuncu ile annesi Şerif Sezer'i gören şoke oldu!
Giriş Tarihi: 02.07.2023 07:35 Güncelleme Tarihi: 02.07.2023 07:37

Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sının meğer kızı da çok ünlüymüş! Güzel oyuncu ile annesi Şerif Sezer'i gören şoke oldu!

Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in başrolünü paylaştığı Yalı Çapkını dizisi sosyal medyanın en çok konuşulanlarından. Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları özel hayatlarıyla oldukça merak ediliyor. Bu isimlerden birisi de Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sı Şerif Sezer. Peki usta oyuncunun kızının da ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Birçok dizi ve filmden tanıdığımız Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sı 76 yaşındaki Şerif Sezer'in kendisi gibi oyuncu olan kızını görenlerin ağzı açık kalıyor. İşte Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sı Şerif Sezer'in oyuncu kızı...

Yalı Çapkını’nın Hattuç Hala’sının meğer kızı da çok ünlüymüş! Güzel oyuncu ile annesi Şerif Sezer’i gören şoke oldu!

Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sı usta oyuncu Şerif Sezer'in kızı da meğer ünlü bir oyuncuymuş! Özel hayatı ile merak konusu olan Şerif Sezer'in kendi gibi oyuncu kızı ilgi odağı oldu.

Yalı Çapkını’nın Hattuç Hala’sının meğer kızı da çok ünlüymüş! Güzel oyuncu ile annesi Şerif Sezer’i gören şoke oldu!

Başrollerini Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi senaryosu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor.

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Yalı Çapkını’nın Hattuç Hala’sının meğer kızı da çok ünlüymüş! Güzel oyuncu ile annesi Şerif Sezer’i gören şoke oldu!

Yakışıklı oyuncu Mert Ramazan Demir'in başrolünü Afra Saraçoğlu ile paylaştığı Yalı Çapkını dizisi sosyal medyanın konuşulanlarından olmayı başardı.

Yalı Çapkını’nın Hattuç Hala’sının meğer kızı da çok ünlüymüş! Güzel oyuncu ile annesi Şerif Sezer’i gören şoke oldu!

Usta isimleri kadrosunda barındıran dizinin oyuncularının özel hayatları merak konusu oldu.

Yalı Çapkını’nın Hattuç Hala’sının meğer kızı da çok ünlüymüş! Güzel oyuncu ile annesi Şerif Sezer’i gören şoke oldu!

Bu isimlerden birisi de Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sı Şerif Sezer.

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