Giriş Tarihi: 06.06.2024 14:08
Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sı Diren Polatoğulları'nın güzeller güzeli eşine bakın! "Az değilsin Kazım Ağa"
Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoglu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Diren Polatoğulları ve Çetin Tekindor'un yer aldığı Yalı Çapkını dizisi sosyal medyanın da konuşulanlarından olmayı başarıyor. Dizi oyuncuları özel hayatlarıyla oldukça merak ediliyor. Bu isimlerden birisi de Yalı Çapkını'nda Kazım Ağa rolüne hayat veren Diren Polatoğulları...Aslen Tuncelili olan ünlü oyuncunun sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! İşte Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sı Diren Polatoğulları'nın güzeller güzeli eşi...