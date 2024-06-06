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Haberler Galeri Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sı Diren Polatoğulları'nın güzeller güzeli eşine bakın! "Az değilsin Kazım Ağa"
Giriş Tarihi: 06.06.2024 14:08

Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sı Diren Polatoğulları'nın güzeller güzeli eşine bakın! "Az değilsin Kazım Ağa"

Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoglu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Diren Polatoğulları ve Çetin Tekindor'un yer aldığı Yalı Çapkını dizisi sosyal medyanın da konuşulanlarından olmayı başarıyor. Dizi oyuncuları özel hayatlarıyla oldukça merak ediliyor. Bu isimlerden birisi de Yalı Çapkını'nda Kazım Ağa rolüne hayat veren Diren Polatoğulları...Aslen Tuncelili olan ünlü oyuncunun sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! İşte Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sı Diren Polatoğulları'nın güzeller güzeli eşi...

Yalı Çapkını’nın Kazım Ağa’sı Diren Polatoğulları’nın güzeller güzeli eşine bakın! Az değilsin Kazım Ağa

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in başrollerinde yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları özel hayatlarıyla oldukça merak ediliyor. Bu isimlerden birisi de Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sı...

Yalı Çapkını’nın Kazım Ağa’sı Diren Polatoğulları’nın güzeller güzeli eşine bakın! Az değilsin Kazım Ağa

Yalı Çapkını dizisinde Kazım Ağa'ya Diren Polatoğulları hayat veriyor.

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Yalı Çapkını’nın Kazım Ağa’sı Diren Polatoğulları’nın güzeller güzeli eşine bakın! Az değilsin Kazım Ağa

Başarılı oyunculuğuyla seyircinin sempatisini kazanan Diren Polatoğulları'nın eşi merak konusu olmuştu.

Yalı Çapkını’nın Kazım Ağa’sı Diren Polatoğulları’nın güzeller güzeli eşine bakın! Az değilsin Kazım Ağa

Ses adında bir kızı olan ünlü oyucunun eşi güzelliğiyle de hayran bıraktı.

Yalı Çapkını’nın Kazım Ağa’sı Diren Polatoğulları’nın güzeller güzeli eşine bakın! Az değilsin Kazım Ağa

İşte Yalı Çapkını'nın Kazım'ı Diren Polatoğulları'nın eşi Sena Polatoğulları...

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