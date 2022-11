Yalı Çapkını’nın Pelo’su Buçe Buse Kahraman: Bazen çok acımasızca eleştiriyorlar!

BÖYLE KARAKTERLER VAR VE İÇİMİZDELER

-Hızlı başlayan kariyer yolculuğun şimdilerde rol aldığın "Yalı Çapkını" dizisiyle zirve yaptı. İlk proje geldiğinde neler hissettin, hangi etken senin bu işi kabul etmende etkin rol oynadı?

Proje ilk geldiğinde senaryosu çok dikkatimi çekmişti. Çünkü bir çok karakter var, ama her karakterin hikayesi var. Her karakterin bir geçmişi, bir derinliği var ve böyle bir şey geldiği zaman oynamak oyuncuyu çok heyecanlandırıyor. İyi bir şeyin parçası olacağını hissediyorsun başından itibaren. Cast şekillendikçe daha fazla mutlu olmaya başladım. Gerçek hayattan alınan bir hikaye olması da etkileyici. Böyle karakterler var ve içimizde olan insanlar, onların da hikayeleri var. Tabii ki insanların bu kadar sevmiş olması, işte heyecanla beklemeleri her hafta bizde 'hadi Cuma günü gelsin' modunda bekliyoruz.