Yalı Çapkını’nın Pelo’su Buçe Buse Kahraman: Bazen çok acımasızca eleştiriyorlar!

Ortaokul ve lise yıllarında oyuncu olmaya karar vererek üniversitede eğitim almak için sınavlara girdi, 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümünü kazandı. Kariyerine "Kötü Çocuk" adlı sinema filmiyle başladı, pek çok ses getiren projelerinin ardından "Yalı Çapkını" dizisindeki 'Pelo' karakteriyle izleyicinin dikkatini çekti. Ünlü oyuncu Buçe Buse Kahraman, Sabah TV'de 'Yasemİnce İtiraflar' programında bu haftaki konuğum oldu. Buçe ile kariyer sürecinden, özel hayatına merak edilenlerini konuştuk…