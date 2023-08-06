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Haberler Galeri Yalı Çapkını'nın Pelo'su tatil pozlarıyla baş döndürdü! Buçe Buse Kahraman'ın duru güzelliğine beğeni yağdı
Giriş Tarihi: 06.08.2023 12:11 Güncelleme Tarihi: 06.08.2023 12:15

Yalı Çapkını'nın Pelo'su tatil pozlarıyla baş döndürdü! Buçe Buse Kahraman'ın duru güzelliğine beğeni yağdı

"Yalı Çapkını" dizisinde hayat verdiği Pelin, namıdiğer 'Pelo' karakteriyle şöhreti yakalayan genç oyuncu Buçe Buse Kahraman, son dönemde her hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 1 milyona yakın takipçili Instagram hesabından paylaştığı pozlarla mest eden Kahraman, başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de göz dolduruyor. 27 yaşındaki Buçe Buse Kahraman dizisinin sezon finali sonrası soluğu tatilde almıştı. Ünlü isim yurt dışı tatilinden yeni pozlarını paylaştı. Kahraman'ın duru güzelliğine beğeni yağdı.

Yalı Çapkını’nın Pelo’su tatil pozlarıyla baş döndürdü! Buçe Buse Kahraman’ın duru güzelliğine beğeni yağdı

"Yalı Çapkını" dizisinin Pelin'in, namıdiğer 'Pelo'su Buçe Buse Kahraman, son dönemde parlayan yıldızıyla genç oyuncular arasında dikkatleri üzerine çekmeyi başaran isimler arasında.

Yalı Çapkını’nın Pelo’su tatil pozlarıyla baş döndürdü! Buçe Buse Kahraman’ın duru güzelliğine beğeni yağdı

Instagram hesabında 1 milyona dayanan takipçisiyle popülerliği zirvede yaşayan, paylaştığı pozlarla mest eden Kahraman; başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de göz dolduruyor.

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Yalı Çapkını’nın Pelo’su tatil pozlarıyla baş döndürdü! Buçe Buse Kahraman’ın duru güzelliğine beğeni yağdı

27 yaşındaki Buçe Buse Kahraman dizisinin sezon finali sonrası soluğu tatilde aldı.

Yalı Çapkını’nın Pelo’su tatil pozlarıyla baş döndürdü! Buçe Buse Kahraman’ın duru güzelliğine beğeni yağdı

Önce Yunanistan'a giden ünlü isim ardından buradan da İtalya'ya geçti.

Yalı Çapkını’nın Pelo’su tatil pozlarıyla baş döndürdü! Buçe Buse Kahraman’ın duru güzelliğine beğeni yağdı

Buçe Buse Kahraman yurt dışı tatilinden yeni pozlarını paylaştı.

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