Giriş Tarihi: 06.08.2023 12:11 Güncelleme Tarihi: 06.08.2023 12:15

Yalı Çapkını'nın Pelo'su tatil pozlarıyla baş döndürdü! Buçe Buse Kahraman'ın duru güzelliğine beğeni yağdı

"Yalı Çapkını" dizisinde hayat verdiği Pelin, namıdiğer 'Pelo' karakteriyle şöhreti yakalayan genç oyuncu Buçe Buse Kahraman, son dönemde her hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 1 milyona yakın takipçili Instagram hesabından paylaştığı pozlarla mest eden Kahraman, başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de göz dolduruyor. 27 yaşındaki Buçe Buse Kahraman dizisinin sezon finali sonrası soluğu tatilde almıştı. Ünlü isim yurt dışı tatilinden yeni pozlarını paylaştı. Kahraman'ın duru güzelliğine beğeni yağdı.