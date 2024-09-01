Giriş Tarihi: 01.09.2024 12:09
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024
12:18
Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu annesinin doğum gününü böyle kutladı! Görenler şoke oldu “Sanki abla kardeş”
Yalı Çapkını dizisiyle büyük bir yükseliş yakalayan 26 yaşındaki Afra Saraçoğlu, güzelliğiyle ve oyunculuktaki başarısıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Mert Ramazan Demir ile bir dargın bir barışık devam eden ilişkisi de magazin gündemini sık sık meşgul ediyor. Güzel oyuncu son olarak annesi Lütfiye Saraçoğlu'nun doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Afra'nın annesini görenler hayretler içinde kaldı. Annesine olan benzerliği ve annesinin çok genç göstermesi takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. İşte güzeller güzeli Afra Saraçoğlu'nun annesine özel doğum günü paylaşımı.