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Haberler Galeri Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu imaj tazeledi! "Bu kadar mı yakışır"
Giriş Tarihi: 08.06.2024 11:26 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 11:34

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu imaj tazeledi! "Bu kadar mı yakışır"

Mert Ramazan Demir ile birlikte başrollerini paylaştığı 'Yalı Çapkını' dizisinde canlandırdığı Seyran karakteriyle adından sıkça söz ettiren Afra Saraçoğlu, hayranlarını başarılı oyunculuğuyla mest ediyor. Sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çeken Saraçoğlu, imajını tazeledi. Afra Saraçoğlu'nun yeni tarzına takipçilerinden beğeni topladı.

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu imaj tazeledi! Bu kadar mı yakışır

"İkinci Şans", "Kötü Çocuk", "Fazilet Hanım ve Kızları" gibi projeler ye alan ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu başrolünü Mert Ramazan Demir ile paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakteriyle adeta şahlandı.

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu imaj tazeledi! Bu kadar mı yakışır

Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği 'Seyran' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Afra Saraçoğlu başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiriyor.

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Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu imaj tazeledi! Bu kadar mı yakışır

26 yaşındaki Afra Saraçoğlu hem özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuluyor.

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu imaj tazeledi! Bu kadar mı yakışır

Instagram'da 10 milyona yakın takipçisi bulunan ve büyük bir hayran kitlesine ulaşan Afra Saraçoğlu her yaptığıyla olay oluyor.

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu imaj tazeledi! Bu kadar mı yakışır
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