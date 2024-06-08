Giriş Tarihi: 08.06.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 08.06.2024
11:34
Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu imaj tazeledi! "Bu kadar mı yakışır"
Mert Ramazan Demir ile birlikte başrollerini paylaştığı 'Yalı Çapkını' dizisinde canlandırdığı Seyran karakteriyle adından sıkça söz ettiren Afra Saraçoğlu, hayranlarını başarılı oyunculuğuyla mest ediyor. Sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çeken Saraçoğlu, imajını tazeledi. Afra Saraçoğlu'nun yeni tarzına takipçilerinden beğeni topladı.