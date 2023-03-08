Giriş Tarihi: 08.03.2023 12:08 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 12:13

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun annesi güzelliğiyle hayran bırakmıştı... Afra'nın fanlarına annesinden yanıt!

Kariyer basamaklarını üçer beşer çıkan Afra Saraçoğlu performansının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu kariyerinde zirveyi yaşıyor. Mert Ramazan Demir ile başrollerinde yer aldığı 'Yalı Çapkını' dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu son günlerde adından sıkça söz ettiriyor. Başarılı oyunculuğuyla hayranlarını mest eden Afra Saraçoğlu'nun sosyal medya paylaşımları da beğeni topluyor. Özel hayatı ile de merak konusu olan Afra Saraçoğlu'nun annesi ile paylaşımlarını görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun annesi Lütfiye Saraçoğlu güzelliğiyle konuşulanlardan oldu. Afra Saraçoğlu'na meslek seçimi konusunda yol gösteren annesi Lütfiye Saraçoğlu, aynı zamanda genç yıldızın arkasındaki en büyük manevi güçlerden biri… Lütfiye Saraçoğlu kızı Afra Saraçoğlu'nun fanlarının sorularını yanıtladı...