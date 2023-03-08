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Haberler Galeri Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun annesi güzelliğiyle hayran bırakmıştı... Afra'nın fanlarına annesinden yanıt!
Giriş Tarihi: 08.03.2023 12:08 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 12:13

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun annesi güzelliğiyle hayran bırakmıştı... Afra'nın fanlarına annesinden yanıt!

Kariyer basamaklarını üçer beşer çıkan Afra Saraçoğlu performansının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu kariyerinde zirveyi yaşıyor. Mert Ramazan Demir ile başrollerinde yer aldığı 'Yalı Çapkını' dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu son günlerde adından sıkça söz ettiriyor. Başarılı oyunculuğuyla hayranlarını mest eden Afra Saraçoğlu'nun sosyal medya paylaşımları da beğeni topluyor. Özel hayatı ile de merak konusu olan Afra Saraçoğlu'nun annesi ile paylaşımlarını görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun annesi Lütfiye Saraçoğlu güzelliğiyle konuşulanlardan oldu. Afra Saraçoğlu'na meslek seçimi konusunda yol gösteren annesi Lütfiye Saraçoğlu, aynı zamanda genç yıldızın arkasındaki en büyük manevi güçlerden biri… Lütfiye Saraçoğlu kızı Afra Saraçoğlu'nun fanlarının sorularını yanıtladı...

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nun annesi güzelliğiyle hayran bırakmıştı... Afra’nın fanlarına annesinden yanıt!

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu şimdilerde yer aldığı Yalı Çapkını dizisi gündemden düşmüyor. Başrolünü Mert Ramazan Demir ile paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakteriyle şahlanan Afra Saraçoğlu güzelliğiyle de baş döndürüyor.

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nun annesi güzelliğiyle hayran bırakmıştı... Afra’nın fanlarına annesinden yanıt!

Kariyer basamaklarını üçer beşer çıkan Afra Saraçoğlu performansının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu kariyerinde zirveyi yaşıyor.

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Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nun annesi güzelliğiyle hayran bırakmıştı... Afra’nın fanlarına annesinden yanıt!

Başarılı oyunculuğuyla hayranlarını mest eden Afra Saraçoğlu'nun sosyal medya paylaşımları da beğeni topluyor. Özel hayatı ile de merak konusu olan Afra Saraçoğlu'nun annesi ile paylaşımlarını görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nun annesi güzelliğiyle hayran bırakmıştı... Afra’nın fanlarına annesinden yanıt!

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun annesi Lütfiye Saraçoğlu güzelliğiyle konuşulanlardan oldu. Afra Saraçoğlu'na meslek seçimi konusunda yol gösteren annesi Lütfiye Saraçoğlu, aynı zamanda genç yıldızın arkasındaki en büyük manevi güçlerden biri… Lütfiye Saraçoğlu kızı Afra Saraçoğlu'nun fanlarının sorularını yanıtladı...

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nun annesi güzelliğiyle hayran bırakmıştı... Afra’nın fanlarına annesinden yanıt!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; kızına her konuda destek olan Lütfiye Saraçoğlu bu akşam ilk kez twitter'da bir sohbet odasına konuk oldu ve fanların sorularını yanıtladı.

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