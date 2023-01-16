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Haberler Galeri Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu’nun annesi güzelliğiyle mest etti! Afra'nın güzelliği genetikmiş!
Giriş Tarihi: 16.01.2023 09:51 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 09:56

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu’nun annesi güzelliğiyle mest etti! Afra'nın güzelliği genetikmiş!

'Yalı Çapkını' dizisinde Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu her zaman kendinden söz ettirmeyi başarıyor. Güzelliğiyle ve başarılı oyunculuğu ile takdir toplayan Afra Saraçoğlu'nun annesi görenler hayret etti. Afra Saraçoğlu'nun annesi Lütfiye Saraçoğlu'nun çok genç olması hayranlarını çok şaşırttı. Lütfiye Saraçoğlu'nu görenlerin ilk yorum anne, kız değil de abla, kardeş gibisiniz oldu. Afra Saraçoğlu'nun annesini görenler annesi olduğuna inanmadı. Afra Saraçoğlu'nun annesi Lütfiye Saraçoğlu'nu görenler dönüp bir daha baktı kimse annesi olduğuna inanamadı…

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nun annesi güzelliğiyle mest etti! Afra’nın güzelliği genetikmiş!

Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu son olarak yer aldığı Yalı Çapkını dizisi ile adından söz ettiriyor. Başrolünü Mert Ramazan Demir ile paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nun annesi güzelliğiyle mest etti! Afra’nın güzelliği genetikmiş!

'Yalı Çapkını' dizisinde Seyran olarak tanıdığımız Afra Saraçoğlu'nun hayatı merak konusu oldu.

2 Aralık 1997 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde eğitimine devam etmektedir.

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Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nun annesi güzelliğiyle mest etti! Afra’nın güzelliği genetikmiş!

Genç yaşına rağmen birçok defile ve tanıtım çekimine katıldı.

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nun annesi güzelliğiyle mest etti! Afra’nın güzelliği genetikmiş!

2016 yılında Özcan Deniz'in senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı "İkinci Şans" adlı sinema filminde Nurgül Yeşilçay, Özcan Deniz, Füsun Erbulak ile birlikte rol aldı.

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nun annesi güzelliğiyle mest etti! Afra’nın güzelliği genetikmiş!

2017 yılında "Kötü Çocuk" adlı sinema filminde Tolga Sarıtaş, Sarp Akkaya, Tülin Özen, Can Sipahi, Ortans Kıvanç ile birlikte oynadı.

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