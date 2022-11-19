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Haberler Galeri Yalın ayak perişan halleri şoke etmişti… Mehmet Ali Erbil Alzheımer oldu
Giriş Tarihi: 19.11.2022 07:14 Güncelleme Tarihi: 19.11.2022 07:31

Yalın ayak perişan halleri şoke etmişti… Mehmet Ali Erbil Alzheımer oldu

Oyuncu Mehmet Ali Erbil, Hollywood yapımı The Hope adlı filmde rol alıyor. Filmde Alzheimer hastasını canlandıran Erbil, "Role hazırlanırken bakım evlerini gezdim ve bu hastalıkla mücadele edenleri gözlemledim" diye konuştu.

Yalın ayak perişan halleri şoke etmişti… Mehmet Ali Erbil Alzheımer oldu

Hollywood yapımı 'The Hope' (Umut) filmi oyuncuları Bebek'te gazetecilerle bir araya geldi. Mehmet Ali Erbil; Esra Sönmezer, Gizem Lidya Denizci ile oynadığı filmle ilgili "Özellikle final sahnesi çok etkileyici.

Yalın ayak perişan halleri şoke etmişti… Mehmet Ali Erbil Alzheımer oldu

Biz çekimlerde çok ağladık, seyirci yanına mendillerini alsın" dedi. Filmde Alzheimer hastası bir adamı canlandıran Erbil, Kadıköy'de yalın ayak çekildiği görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle ilgili de şöyle konuştu:

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Yalın ayak perişan halleri şoke etmişti… Mehmet Ali Erbil Alzheımer oldu

"İnsanımız bunu şov için yapıyor, video çekiyor gibi birçok yorumda bulundular. Ne yazık ki linçe hazır bir toplum olduk ama ben bu tarz durumlara aldırış etmiyorum artık.''

Yalın ayak perişan halleri şoke etmişti… Mehmet Ali Erbil Alzheımer oldu

Rolüne nasıl çalıştığı sorulan Erbil, "Birçok bakım evini gezerek Alzheimer hastalarını yakından tanımaya çalıştım. Hastalık hakkında çok şey öğrendim'' dedi.

Yalın ayak perişan halleri şoke etmişti… Mehmet Ali Erbil Alzheımer oldu

'ERKEKLER, KADINLARIN PARASINI YİYOR'
Filmde rol gereği sevgilisine para yediren 'Nunu'yu canlandıran Esra Sönmezer, "Eskiden kadınlar erkekleri yerdi, şimdi erkekler kadınları yiyor" diyerek esprili bir açıklama yaptı.

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