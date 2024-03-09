Giriş Tarihi: 09.03.2024 12:24
Yan Oda’nın Fikret Alabey’i Caner Cindoruk’un kardeşleri de çok ünlü! Caner Cindoruk'un kardeşleri bakın kim çıktı!
Şevval Sam ile başrolü paylaştığı 'Yan Oda' dizisi ile ekranlara dönen Caner Cindoruk, Sadakatsiz dizisi ile kariyerinde hızlı bir yükseliş yakalamıştı. Birçok diziden tanıdığımız yakışıklı oyuncu Caner Cindoruk sosyal medyanın da en çok merak edilenlerinden oldu. Caner Cindoruk'un paylaşımları arasında en dikkat çekenler ise kardeşleri ile olanlar. Hayranlarının büyük ilgi gösterdiği Caner Cindoruk'un iki kardeşinin de oyuncu olduğunu ilk defa öğrenenler oldukça şaşırıyor. Özellikle Caner Cindoruk'un oyuncu kardeşleri Taner Cindoruk ile Münir Can Cindoruk ile benzerlikleri takipçilerinin yorumlarına da yansıdı. İşte Caner Cindoruk'un oyuncu kardeşleri Taner Cindoruk ve Münir Can Cindoruk...