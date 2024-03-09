Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yan Oda’nın Fikret Alabey’i Caner Cindoruk’un kardeşleri de çok ünlü! Caner Cindoruk'un kardeşleri bakın kim çıktı!
Giriş Tarihi: 09.03.2024 12:24

Yan Oda’nın Fikret Alabey’i Caner Cindoruk’un kardeşleri de çok ünlü! Caner Cindoruk'un kardeşleri bakın kim çıktı!

Şevval Sam ile başrolü paylaştığı 'Yan Oda' dizisi ile ekranlara dönen Caner Cindoruk, Sadakatsiz dizisi ile kariyerinde hızlı bir yükseliş yakalamıştı. Birçok diziden tanıdığımız yakışıklı oyuncu Caner Cindoruk sosyal medyanın da en çok merak edilenlerinden oldu. Caner Cindoruk'un paylaşımları arasında en dikkat çekenler ise kardeşleri ile olanlar. Hayranlarının büyük ilgi gösterdiği Caner Cindoruk'un iki kardeşinin de oyuncu olduğunu ilk defa öğrenenler oldukça şaşırıyor. Özellikle Caner Cindoruk'un oyuncu kardeşleri Taner Cindoruk ile Münir Can Cindoruk ile benzerlikleri takipçilerinin yorumlarına da yansıdı. İşte Caner Cindoruk'un oyuncu kardeşleri Taner Cindoruk ve Münir Can Cindoruk...

Yan Oda’nın Fikret Alabey’i Caner Cindoruk’un kardeşleri de çok ünlü! Caner Cindoruk’un kardeşleri bakın kim çıktı!

Ailecek 10 parmaklarında 10 marifet olan oyuncunun kardeşleri de en az kendi kadar ünlü... Caner Cindoruk, magazin gündeminin en çok merak edilenlerinden... Yakışıklı oyuncu Caner Cindoruk, sosyal medyada gündem oldu. 'Yan Oda' dizisi ile ekranlara geri dönen Caner Cindoruk'un meğer kardeşleri de çok ünlüymüş...

Yan Oda’nın Fikret Alabey’i Caner Cindoruk’un kardeşleri de çok ünlü! Caner Cindoruk’un kardeşleri bakın kim çıktı!

Caner Cindoruk'un paylaşımları arasında en dikkat çekenler ise kardeşleri ile olanlar.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yan Oda’nın Fikret Alabey’i Caner Cindoruk’un kardeşleri de çok ünlü! Caner Cindoruk’un kardeşleri bakın kim çıktı!

Hayranlarının büyük ilgi gösterdiği Caner Cindoruk'un iki kardeşinin de oyuncu olduğunu ilk defa öğrenenler oldukça şaşırdı.

Yan Oda’nın Fikret Alabey’i Caner Cindoruk’un kardeşleri de çok ünlü! Caner Cindoruk’un kardeşleri bakın kim çıktı!

Özellikle Caner Cindoruk'un oyuncu kardeşleri Taner Cindoruk ile Münir Can Cindoruk ile benzerlikleri takipçilerinin yorumlarına da yansıdı.

Yan Oda’nın Fikret Alabey’i Caner Cindoruk’un kardeşleri de çok ünlü! Caner Cindoruk’un kardeşleri bakın kim çıktı!

İşte Caner Cindoruk'un oyuncu kardeşleri Taner Cindoruk ile Münir Can Cindoruk ve sizin için derlediğimiz ünlülerin merak edilen kardeşleri...

SON DAKİKA