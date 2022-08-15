Giriş Tarihi: 15.08.2022 07:43
"Yanıyorsun Fuat abi" Sakar Şakir'in Gardırop Fuat'ı Ünal Gürel'in oğlu meğer kendisinden ünlüymüş.
Usta oyuncu Ünal Gürel, 2002 yılında aramızdan ayrılmıştı. Gürel iri cüssesi, sinirli halleri ve pala bıyığıyla hafızalara kazınmıştı. Efsane isim Gardrop Fuat, Karbonat Erol, Karamürselli Deli Hamdi, Fatsalı Osman, Barut Osman ve Kerpeten Hüsnü gibi filmlerle Yeşilçam'a damgasını vurmuştu. Gürel, özellikle Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı Sakar Şakir filmindeki Gardırop Fuat rolüyle adını duyurmuştu. Peki Yeşilçam'ın yıldız ismi Ünal Gürel'in oğlu bakın kim çıktı! İşte ayrıntılar...