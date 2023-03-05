Giriş Tarihi: 05.03.2023 07:08 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023 07:19

Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si 12 yıl aradan sonra ortaya çıktı! Esmer güzeli Şebnem Ceceli güzelliğiyle baş döndürdü!

Bir dönemin unutulmazlarından olan 'Yaprak Dökümü' dizisinin çocuk oyuncusu Şebnem Ceceli uzun yıllar sonra ortaya çıktı. Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si olarak bilinen çocuk yıldız Şebnem Ceceli şimdilerde 21 yaşında güzeller güzeli bir genç kız. Halil Ergün, Güven Hokna, Gökçe Bahadır ve Bennu Yıldırımlar ile rol alan Şebnem Ceceli'nin son hali sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu. Şebnem Ceceli, Yaprak Dökümü'ndeki performansı ile beğeni toplarken, beklenenin aksine kariyerine oyuncu olarak devam etmedi. Ceceli, kendine bambaşka bir kariyer çizdi. Şebnem Ceceli hukuk eğitimi alıyor. Sanat camiasından uzak bir hayat tercih eden Şebnem Ceceli, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. İşte değişimiyle dikkat çeken Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin en son hali...