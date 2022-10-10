Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si 12 yılda bir değişti pir değişti... 21 yaşındaki Şebnem Ceceli’in son hali trend oldu!

Gözlerden uzak bir hayat tercih eden Şebnem Ceceli, zaman zaman sosyal medyadan paylaşımlar yapıyor. İşte değişimiyle dikkat çeken Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin son hali ve sizin için derlediğimiz çocuk yıldızların değişimi....