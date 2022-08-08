Giriş Tarihi: 08.08.2022 13:49 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022 13:49

Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si değişimi ile dudak uçuklattı! Şebnem Ceceli güzelliğiyle sosyal medyayı salladı

Bir döneme damga vuran 'Yaprak Dökümü' dizisinin çocuk oyuncusu Şebnem Ceceli yıllar sonra ortaya çıktı. Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si olarak hafızalara kazınan çocuk yıldız Şebnem Ceceli şimdilerde 21 yaşında. Halil Ergün, Güven Hokna, Gökçe Bahadır ve Bennu Yıldırımlar ile rol alan Şebnem Ceceli'nin son hali sosyal medyada ilgi odağı oldu. Şebnem Ceceli, Yaprak Dökümü'ndeki performansı ile beğeni toplarken, beklenenin aksine kariyerine oyuncu olarak devam etmedi. Şebnem Ceceli hukuk eğitimi alıyor. Gözlerden uzak bir hayat tercih eden Şebnem Ceceli, zaman zaman sosyal medyadan paylaşımlar yapıyor. İşte değişimiyle dikkat çeken Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin son hali...