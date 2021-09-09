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Haberler Galeri Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli güzeller güzeli bir genç kız oldu! Çocuk yıldız değişimiyle sosyal medyada gündem oldu
Giriş Tarihi: 09.09.2021 11:21 Güncelleme Tarihi: 09.09.2021 11:23

Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli güzeller güzeli bir genç kız oldu! Çocuk yıldız değişimiyle sosyal medyada gündem oldu

Bir döneme damga vuran 'Yaprak Dökümü' dizisinin çocuk oyuncusu Şebnem Ceceli yıllar sonra ortaya çıktı. Yaprak Dökümü dizisinin Ayşe'si Şebnem Ceceli büyüdü. Halil Ergün, Güven Hokna, Gökçe Bahadır ve Bennu Yıldırımlar ile rol alan Ayşe karakteri Şebnem Ceceli, güzeller güzeli bir genç kız oldu. Genç oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti. Ceceli, şimdilerde eğitimine ağırlık vererek hukuk fakültesini kazandı. Gözlerden uzak bir hayat tercih eden Şebnem Ceceli, zaman zaman sosyal medyadan paylaşımlar yapıyor. İşte değişimiyle sosyal medyada olay olan çocuk yıldızın değişimi …

Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli güzeller güzeli bir genç kız oldu! Çocuk yıldız değişimiyle sosyal medyada gündem oldu

Bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen Yaprak Dökümü dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Şebnem Ceceli büyüdü genç kız oldu. Değişimiyle hayran bırakan Ceceli, şimdilerde hukuk öğrencisi ve hedefi adli tıp alanında uzman bir avukat olmak.

Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli güzeller güzeli bir genç kız oldu! Çocuk yıldız değişimiyle sosyal medyada gündem oldu

2000'li yılların unutulmaz dizisi Yaprak Dökümü, kadrosu ve hikayesiyle yayınlandığı dönem izleyiciyi ekrana kilitleyen efsane diziler arasında yerini aldı. Tekrarları hâlâ aynı heyecanla izlenen dizide Tekin Ailesi'nin en küçük ferdi Ayşe Tekin'i Şebnem Ceceli canlandırıyordu.

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Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli güzeller güzeli bir genç kız oldu! Çocuk yıldız değişimiyle sosyal medyada gündem oldu

Şimdi 20 yaşında olan Şebnem Ceceli kamerlardan uzak bir hayat yaşıyor. Eğitimine odaklanan Ceceli hayallerinin peşinden koşmayı tercih ediyor. Hedefi ise adli tıp alanında uzman bir avukat olmak.

Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli güzeller güzeli bir genç kız oldu! Çocuk yıldız değişimiyle sosyal medyada gündem oldu

Ayrıca Ceceli'nin ekonomik özgürlüğünü elde etmek için yarattığı "Little Satisfying Things" adında kırtasiye markası var.

Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli güzeller güzeli bir genç kız oldu! Çocuk yıldız değişimiyle sosyal medyada gündem oldu

Şebnem Ceceli daha önce verdiği bir röportajda "Peki, bir daha hiçbir yapımda neden rol almadınız?" sorusuna şu cevabı verdi: "İki kısa filmde rol aldım sonrasında. Onun dışında olmadı. Ailem oyunculuğa devam etme ya da etmeme konusunda bana hiçbir zaman baskı yapmadı. Zaten 5 yaşında dizi teklifi geldiğinde de bana sormuşlar ve kararıma göre hareket etmişlerdi. Dizi bittiğinde akademik hayata yöneldim."

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