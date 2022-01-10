Yaprak Dökümü’nün Fikret’i Bennu Yıldırımlar’ın kızı Ada da annesinin izinde! Bennu Yıldırımlar’ın oyuncu kızı güzelliğiyle hayran bıraktı!

Son olarak Sadakatsiz dizisi ile ekranlarda boy gösteren Bennu Yıldırımlar'ı Yaprak Dökümü'nün Fikret'i olarak hatırlayanlar çoktur. Bennu Yıldırımlar'ı sosyal medyadan da takip eden sevenleri paylaşımlarına beğeni yağdırıyor. Özellikle Bennu Yıldırımlar'ın oyuncu olan kızı Ada ile paylaşımları hayranlarından beğeni topluyor. Bennu Yıldırımlar'ın kendi gibi oyuncu Bülent Emin Yarar ile evliliğinden olan kızı Ada Yarar'ın da oyuncu olduğunu öğrenenler oldukça şaşırdı. Gözlerden uzak büyüyen ve oyunculuk eğitimi alarak anne-babasının izinden giden Ada Yarar ilgi odağı oldu.Son olarak Bennu Yıldırımlar, bir tiyatro oyununun prömiyerinde objektiflere yansıdı. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden ünlü oyuncu, 'Yaprak Dökümü'nde iki kız kardeşi canlandıran Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır'ın aralarında soğuk rüzgarlar estiği iddialarıyla alakalı konuştu.