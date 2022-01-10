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Haberler Galeri Yaprak Dökümü'nün Fikret'i Bennu Yıldırımlar'ın kızı Ada da annesinin izinde! Bennu Yıldırımlar'ın oyuncu kızı güzelliğiyle hayran bıraktı!
Giriş Tarihi: 10.01.2022 08:34 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 08:46

Yaprak Dökümü'nün Fikret'i Bennu Yıldırımlar'ın kızı Ada da annesinin izinde! Bennu Yıldırımlar'ın oyuncu kızı güzelliğiyle hayran bıraktı!

Son olarak Sadakatsiz dizisi ile ekranlarda boy gösteren Bennu YıldırımlarYaprak Dökümü'nün Fikret'i olarak hatırlayanlar çoktur. Bennu Yıldırımlar'ı sosyal medyadan da takip eden sevenleri paylaşımlarına beğeni yağdırıyor. Özellikle Bennu Yıldırımlar'ın oyuncu olan kızı Ada ile paylaşımları hayranlarından beğeni topluyor. Bennu Yıldırımlar'ın kendi gibi oyuncu Bülent Emin Yarar ile evliliğinden olan kızı Ada Yarar'ın da oyuncu olduğunu öğrenenler oldukça şaşırdı. Gözlerden uzak büyüyen ve oyunculuk eğitimi alarak anne-babasının izinden giden Ada Yarar ilgi odağı oldu.Son olarak Bennu Yıldırımlar, bir tiyatro oyununun prömiyerinde objektiflere yansıdı. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden ünlü oyuncu, 'Yaprak Dökümü'nde iki kız kardeşi canlandıran Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır'ın aralarında soğuk rüzgarlar estiği iddialarıyla alakalı konuştu.

Yaprak Dökümü’nün Fikret’i Bennu Yıldırımlar’ın kızı Ada da annesinin izinde! Bennu Yıldırımlar’ın oyuncu kızı güzelliğiyle hayran bıraktı!

Son olarak Sadakatsiz dizisi ile ekranlarda boy gösteren Bennu Yıldırımlar, Yaprak Dökümü'nün Fikret'i olarak adeta hafızalara kazındı. 52 yaşındaki başarılı oyuncu Yaprak Dökümü'nün tekrarlarının ekrana gelmeye devam ettiği şimdilerde sosyal medyada da oldukça merak ediliyor.

Yaprak Dökümü’nün Fikret’i Bennu Yıldırımlar’ın kızı Ada da annesinin izinde! Bennu Yıldırımlar’ın oyuncu kızı güzelliğiyle hayran bıraktı!

Bennu Yıldırımlar, bir tiyatro oyununun prömiyerinde objektiflere yansıdı. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden ünlü oyuncu, 'Yaprak Dökümü'nde iki kız kardeşi canlandıran Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır'ın aralarında soğuk rüzgarlar estiği iddialarıyla da alakalı konuştu.

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Yaprak Dökümü’nün Fikret’i Bennu Yıldırımlar’ın kızı Ada da annesinin izinde! Bennu Yıldırımlar’ın oyuncu kızı güzelliğiyle hayran bıraktı!

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; muhabirlerle sohbet eden oyuncu, dijital platform ve televizyon dizileri arasında yapılan kıyaslamayla ilgili görüş bildirdi. Bennu Yıldırımlar, kıyaslama ile ilgili; "Ben konuya bakarım, dijital veya televizyon fark etmez, konuyu beğenirsem benim için yeterlidir" ifadelerini kullandı.

Yaprak Dökümü’nün Fikret’i Bennu Yıldırımlar’ın kızı Ada da annesinin izinde! Bennu Yıldırımlar’ın oyuncu kızı güzelliğiyle hayran bıraktı!

"ÖYLE BİR ŞEY HATIRLAMIYORUM"
Yıldırımlar, ayrıca 2006-2010 yılları arasında yayınlanan 'Yaprak Dökümü'nde oynayan Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır'ın arasında soğuk rüzgarlar estiği yönünde çıkan iddialar hakkında konuştu.

Yaprak Dökümü’nün Fikret’i Bennu Yıldırımlar’ın kızı Ada da annesinin izinde! Bennu Yıldırımlar’ın oyuncu kızı güzelliğiyle hayran bıraktı!

O dönem dizide 'Leyla' (Gökçe Bahadır) ve 'Necla'nın (Fahriye Evcen) ablası 'Fikret' karakterini canlandıran Yıldırımlar, konuyla ilgili; "Ben öyle şeyler hatırlamıyorum, öyle bir durum yaşanmadı" dedi.

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