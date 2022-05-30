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Haberler Galeri Yaprak Dökümü'nün Fikret'i Bennu Yıldırımlar'ın oyuncu kızı Ada annesinin izinde! Bennu Yıldırımlar'ın kızı Ada güzelliğiyle mest etti!
Giriş Tarihi: 30.05.2022 10:10 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 10:12

Yaprak Dökümü'nün Fikret'i Bennu Yıldırımlar'ın oyuncu kızı Ada annesinin izinde! Bennu Yıldırımlar'ın kızı Ada güzelliğiyle mest etti!

Bennu YıldırımlarYaprak Dökümü'nün Fikret'i olarak hatırlayanlar çoktur. Bennu Yıldırımlar'ı sosyal medyadan da takip eden sevenleri paylaşımlarına beğeni yağdırıyor. Özellikle Bennu Yıldırımlar'ın oyuncu olan kızı Ada ile paylaşımları hayranlarının büyük ilgisini çekiyor. Bennu Yıldırımlar'ın kendi gibi oyuncu Bülent Emin Yarar ile evliliğinden olan kızı Ada Yarar'ın da oyuncu olduğunu öğrenenler oldukça şaşırdı. Gözlerden uzak büyüyen ve oyunculuk eğitimi alarak anne-babasının izinden giden Ada Yarar güzelliğiyle de dikkat çekiyor. İşte Yaprak Dökümü'nün Fikret'i Bennu Yıldırımlar'ın kızı Ada...

Yaprak Dökümü’nün Fikret’i Bennu Yıldırımlar’ın oyuncu kızı Ada annesinin izinde! Bennu Yıldırımlar’ın kızı Ada güzelliğiyle mest etti!

Son olarak Sadakatsiz dizisi ile ekranlarda boy gösteren Bennu Yıldırımlar, Yaprak Dökümü'nün Fikret'i olarak adeta hafızalara kazındı. 52 yaşındaki başarılı oyuncu Yaprak Dökümü'nün tekrarlarının ekrana gelmeye devam ettiği şimdilerde sosyal medyada da oldukça merak ediliyor.

Yaprak Dökümü’nün Fikret’i Bennu Yıldırımlar’ın oyuncu kızı Ada annesinin izinde! Bennu Yıldırımlar’ın kızı Ada güzelliğiyle mest etti!

Bennu YıldırımlarYaprak Dökümü'nün Fikret'i olarak hatırlayanlar çoktur.

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Yaprak Dökümü’nün Fikret’i Bennu Yıldırımlar’ın oyuncu kızı Ada annesinin izinde! Bennu Yıldırımlar’ın kızı Ada güzelliğiyle mest etti!

Bennu Yıldırımlar, geçtiğimiz aylarda bir tiyatro oyununun prömiyerinde objektiflere yansımıştı. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden ünlü oyuncu, 'Yaprak Dökümü'nde iki kız kardeşi canlandıran Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır'ın aralarında soğuk rüzgarlar estiği iddialarıyla da alakalı konuşmuştu.

Yaprak Dökümü’nün Fikret’i Bennu Yıldırımlar’ın oyuncu kızı Ada annesinin izinde! Bennu Yıldırımlar’ın kızı Ada güzelliğiyle mest etti!

Muhabirlerle sohbet eden oyuncu, dijital platform ve televizyon dizileri arasında yapılan kıyaslamayla ilgili görüş bildirdi. Bennu Yıldırımlar, kıyaslama ile ilgili; "Ben konuya bakarım, dijital veya televizyon fark etmez, konuyu beğenirsem benim için yeterlidir" ifadelerini kullanmıştı.

Yaprak Dökümü’nün Fikret’i Bennu Yıldırımlar’ın oyuncu kızı Ada annesinin izinde! Bennu Yıldırımlar’ın kızı Ada güzelliğiyle mest etti!

"ÖYLE BİR ŞEY HATIRLAMIYORUM"
Yıldırımlar, ayrıca 2006-2010 yılları arasında yayınlanan 'Yaprak Dökümü'nde oynayan Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır'ın arasında soğuk rüzgarlar estiği yönünde çıkan iddialar hakkında konuşmuştu.

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