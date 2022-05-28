Giriş Tarihi: 28.05.2022 07:10 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022 07:19

Yaprak Dökümü'nün Fikret'inin ünlü oyuncu ile evli olduğunu duyanlar ikinci bir şaşkınlık daha yaşıyor! İşte Bennu Yıldırımlar'ın oyuncu kızı Ada!

Bennu Yıldırımlar'ı Yaprak Dökümü'nün Fikret'i olarak hatırlayanlar çoktur. Bennu Yıldırımlar'ı sosyal medyadan da takip eden sevenleri paylaşımlarına beğeni yağdırıyor. Özellikle Bennu Yıldırımlar'ın oyuncu olan kızı Ada ile paylaşımları hayranlarının büyük ilgisini çekiyor. Bennu Yıldırımlar'ın kendi gibi oyuncu Bülent Emin Yarar ile evliliğinden olan kızı Ada Yarar'ın da oyuncu olduğunu öğrenenler oldukça şaşırdı. Gözlerden uzak büyüyen ve oyunculuk eğitimi alarak anne-babasının izinden giden Ada Yarar güzelliğiyle de dikkat çekiyor. İşte Yaprak Dökümü'nün Fikret'i Bennu Yıldırımlar'ın kızı Ada...