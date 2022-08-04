Yaprak Dökümü’nün Leyla’sı Gökçe Bahadır’ı doğal güzel zannedenler bu fotoğraftan sonra yıkıldı! İşte Gökçe Bahadır’ın estetiksiz hali...

40 yaşındaki ünlü oyuncu Gökçe Bahadır ve müzisyen eşi Emir Ersoy, 25 Şubat'ta Alaçatı'da dünyaevine girmişti. Oyunculuktaki başarısını şarkıcılıkta da kanıtlayan Gökçe Bahadır, müzisyen eşi Emir Ersoy'la verdiği konserlerle de dikkatleri üzerine çekiyor. Son olarak ise Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy, Alaçatı'dan aldıkları yeni evleriyle gündeme gelmişti. Çok sevdikleri tatil cennetine yatırım yapan çift, milyonluk villanın yeni sahipleri oldu. Birçok ünlü isim ile de komşu olan çift, evlerini tadilat yaptırıp, yerleşmişti. Öte yandan; Gökçe Bahadır'ın kariyerinin ilk zamanlarındaki hali sosyal medya gündem oldu. İşte Gökçe Bahadır'ın estetiksiz hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin estetiksiz halleri...