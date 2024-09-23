Giriş Tarihi: 23.09.2024 10:27
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024
10:48
Yaprak Dökümü'nün "Oğuz"u Tolga Karel beşinci kez baba oldu "Ailemize hoş geldin tatlı kalp"
Müjdeli haberi sosyal medyadan duyurdu. Tolga Karel, 2016'da oyunculuğu bırakıp ABD'ye taşınarak Sarah Scott ile evlendi. Bir sağlık turizmi şirketi kuran Karel, iflas edince 8 bin dolar maaşla TIR şoförlüğü yapmaya başladı. ABD'de kurduğu yeni hayatındaki zor günleri geride bırakan Tolga Karel, yeniden baba oldu. Karel, son 9 yılda 4, toplamda 5'inci kez baba oldu. Tolga Karel, sevincini; "Ailemizin yeni güzel üyesi. Ailemize hoş geldin tatlı kalp" sözleriyle duyurdu. Tolga Karel, 2011 – 2015 arasında Günay Musayeva ile evlilik yaşamıştı. Oyuncu oğlu Cihangir, bu beraberlikten dünyaya gelmişti.