Giriş Tarihi: 07.08.2024 15:01
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024
15:02
Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel kızı Mia'yı paylaştı gören 'Tıpkı babası' dedi!
Türkiye onun adını Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak duydu. Şimdilerde 45 yaşında olan Tolga Karel'in 5. kez baba olacağı ortaya çıkmıştı. Oyunculuk kariyerini geride bırakarak Amerika'ya yerleşen ve burada TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel geçtiğimiz haftalarda güzel eşi Sarah Scott ile pozlarını paylaşarak özlem dolu bir not düşmüştü. Türkiye'de görüşmediği Cihangir adından bir oğlu da olan Tolga Karel sosyal medya hesabından kızı Mia'yı paylaştı. Tolga Karel'in kızı Mia'yı gören 'Tıpkı babası' demeden edemedi...