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Haberler Galeri Yaprak Dökümü'nün Sedef'i açtı ağzını yumdu gözünü! Seda Demir'den dizideki annesi Bedia Ener'e şok sözler!
Giriş Tarihi: 06.04.2022 09:49 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 09:49

Yaprak Dökümü'nün Sedef'i açtı ağzını yumdu gözünü! Seda Demir'den dizideki annesi Bedia Ener'e şok sözler!

Tekrarları ile bile izlenme rekorları kıran unutlmaz dizilerden Yaprak Dökümü ile yıldızı parlayan isimlerden olan 'Sedef' karakteri ile hafızalara kazınan Seda Demir şimdi ne yapıyor? Hayatının dönüm noktası olan Yaprak Dökümü ile oyunculuğa başlayan Seda Demir yıllar sonra merak edilenleri açıkladı. Öğrencilik yıllarında para kazanmak için anketörlük yapmaya karar veren kendini Yaprak Dökümü dizisinin ana kadrosunda bulan Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir yıllar sonra yaptığı itiraflarla herkesi şaşırttı. 2. Sayfa programına konuk oldu. Yaprak Dökümü dizisinin setinde yaşadığı sorunlardan dolayı çok ağladığını anlatan Seda Demir, rol arkadaşı Bedia Ener hakkında da çarpıcı açıklamalar yaptı. Anlattıklarıyla gözleri dolan Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir'in zor anları...

Yaprak Dökümü’nün Sedef’i açtı ağzını yumdu gözünü! Seda Demir’den dizideki annesi Bedia Ener’e şok sözler!

Tekrarları ile bile izlenme rekorları kıran unutlmaz dizilerden Yaprak Dökümü ile yıldızı parlayan isimlerden olan 'Sedef' karakteri ile hafızalara kazınan Seda Demir şimdi ne yapıyor? Hayatının dönüm noktası olan Yaprak Dökümü ile oyunculuğa başlayan Seda Demir yıllar sonra merak edilenleri açıkladı.

Yaprak Dökümü’nün Sedef’i açtı ağzını yumdu gözünü! Seda Demir’den dizideki annesi Bedia Ener’e şok sözler!

Öğrencilik yıllarında para kazanmak için anketörlük yapmaya karar veren kendini Yaprak Dökümü dizisinin ana kadrosunda bulan Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir yıllar sonra yaptığı itiraflarla herkesi şaşırttı.

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Yaprak Dökümü’nün Sedef’i açtı ağzını yumdu gözünü! Seda Demir’den dizideki annesi Bedia Ener’e şok sözler!

2. Sayfa programına konuk oldu. Yaprak Dökümü dizisinin setinde yaşadığı sorunlardan dolayı çok ağladığını anlatan Seda Demir, rol arkadaşı Bedia Ener hakkında da çarpıcı açıklamalar yaptı. Anlattıklarıyla gözleri dolan Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir'in zor anları...

Yaprak Dökümü’nün Sedef’i açtı ağzını yumdu gözünü! Seda Demir’den dizideki annesi Bedia Ener’e şok sözler!

"YAPRAK DÖKÜMÜ SETİNDE HERKES BENİMLE MESAFELİYDİ"

İlk oyunculuk deneyimini Yaprak Dökümü dizisinde yaşadığını söyleyen Demir, "İlk set deneyimim olduğu için Yaprak Dökümü'nde çok çektim. İlk oyunculuk tecrübesi yaşadığım için insanların bana bakışı başka oldu. 4 ya da 5'inci setim olsaydı çok başka olabilirdi. Neslihan Atagül'ün seti çok başka bir yerdeydi ve sürekli bir arada olmamıza rağmen dışarıda çok görüşüyorduk. Bir de Yusuf Atalı vardı.

Yaprak Dökümü’nün Sedef’i açtı ağzını yumdu gözünü! Seda Demir’den dizideki annesi Bedia Ener’e şok sözler!

Diğer oyuncularla aramızda hep mesafe vardı. Bedia Ener de dahil. Annemi oynamasına rağmen aramızda hep bir mesafe vardı.

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