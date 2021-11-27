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Haberler Galeri Yargı dizisinin yıldızı Pınar Deniz ile sevgilisi Yiğit Kirazcı evleniyor mu? İtirafı olay oldu!
Giriş Tarihi: 27.11.2021 15:40 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 15:44

Yargı dizisinin yıldızı Pınar Deniz ile sevgilisi Yiğit Kirazcı evleniyor mu? İtirafı olay oldu!

Şimdilerde "Yargı" dizisinde 'Ceylin' karakterine hayat veren Pınar Deniz, oyunculuktaki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de magazin gündeminden düşmüyor. "Vatanım Sensin" dizisiyle yıldızı parlayan, "Kırmızı Oda" dizisinde canlandırdığı 'Nazlı' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Deniz, dijital platformda da "Aşk101" ile adından söz ettirmişti. Özel hayatı da merak edilen Deniz, şimdilerde meslektaşı Yiğit Kirazcı ile aşk yaşıyor. Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, önceki akşam Afara - Bir Arabesk Müzikali çıkışı görüntülendi. Ünlü oyuncu, "Evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna bakın ne cevap verdi…

Yargı dizisinin yıldızı Pınar Deniz ile sevgilisi Yiğit Kirazcı evleniyor mu? İtirafı olay oldu!

'Aşkın Kıyameti' adlı dizide birlikte rol aldıktan sonra sürpriz bir şekilde aşk yaşamaya başlayan Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, önceki akşam Afara - Bir Arabesk Müzikali çıkışı görüntülendi. Ünlü çiftin evlilik açıklaması olay oldu

Yargı dizisinin yıldızı Pınar Deniz ile sevgilisi Yiğit Kirazcı evleniyor mu? İtirafı olay oldu!

Yargı dizisinde 'Ceylin' karakterine hayat veren Pınar Deniz, son dönemde adından sıkça söz ettiriyor.

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Yargı dizisinin yıldızı Pınar Deniz ile sevgilisi Yiğit Kirazcı evleniyor mu? İtirafı olay oldu!

Sevgilisi Yiğit Kirazcı ile Afara - Bir Arabesk Müzikali'nde objektiflere takılan Deniz'in neşeli halleri dikkat çekti.

Yargı dizisinin yıldızı Pınar Deniz ile sevgilisi Yiğit Kirazcı evleniyor mu? İtirafı olay oldu!

Ünlü oyuncu, "Evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusu karşısında kısa süreli şok yaşadı. Deniz, "Evlilik yok. Henüz erken" dedi.

Yargı dizisinin yıldızı Pınar Deniz ile sevgilisi Yiğit Kirazcı evleniyor mu? İtirafı olay oldu!

Yiğit Kirazcı ise, "Zaman gösterecek. Şu sıralar yoğun çalışıyoruz" şeklinde kaçamak cevap verdi.

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