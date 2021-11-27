Yargı dizisinin yıldızı Pınar Deniz ile sevgilisi Yiğit Kirazcı evleniyor mu? İtirafı olay oldu!

'Aşkın Kıyameti' adlı dizide birlikte rol aldıktan sonra sürpriz bir şekilde aşk yaşamaya başlayan Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, önceki akşam Afara - Bir Arabesk Müzikali çıkışı görüntülendi. Ünlü çiftin evlilik açıklaması olay oldu