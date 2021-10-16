Yargı’nın Avukat Ceylin’i Pınar Deniz geçmişi ile şoke etti! Yargı’nın güzel yıldızı Pınar Deniz’in yıllar önceki hali ’Bu kim?’ dedirtti!

Son dönemde başarılı oyunculuğu ve güzelliği ile adından sık sık söz ettiren Pınar Deniz, magazin gündeminden düşmüyor. "Vatanım Sensin" dizisiyle yıldızı parlayan, "Kırmızı Oda" dizisinde canlandırdığı 'Nazlı' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Pınar Deniz, şimdilerde "Yargı"da Avukat Ceylin'e hayat veriyor. Kariyer basamaklarını emin adımlarla çıkan güzel oyuncu Pınar Deniz sosyal medyada da büyük ilgi görüyor. Yargı'nın Avukat Ceylin'i Pınar Deniz geçmişte yer aldığı bir dizideki görüntüsü ile olay oldu. Yargı'nın güzel yıldızı Pınar Deniz'in yıllar önceki halini görenler "Bu kim?" diye sormadan edemedi. İşte neredeyse tanınmaz halde olan Pınar Deniz'in kariyerinin daha çok başlarında olduğu yıllarda yer aldığı diziden o kareler ve güzel oyuncu Pınar Deniz'in değişimi...