Giriş Tarihi: 05.02.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
16:14
Yargı'nın Başsavcı Ertuğrul'u meğer Adile Naşit'in yeğeniymiş... İşte babası da usta oyuncu olan Naşit Özcan!
Sadece Hababam Sınıfı'nın değil hepimizin Hafize Ana'sıydı. Türk sinemasının usta ismi Adile Naşit'in yeğeni de çok ünlü bir sanatçı çıktı. Son olarak hayatının film olacağı duyurulan Adile Naşit'in yeğeni Yargı dizisinin yeni başsavcısı oldu. Yargı'nın oyuncu kadrosuna dahil olan Başsavcı Ertuğrul'a hayat verecek isim Naşit Özcan'ın halası Adile Naşit kadar babası da ünlü bir oyuncu. İşte Yargı'nın Başsavcı Ertuğrul'u Naşit Özcan...